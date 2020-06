Deutscher Leitindex : So wird das mit dem Dax nichts mehr

Der Leitindex des deutschen Aktienmarkts hat gerade ein handfestes Imageproblem. Nicht nur als „Industriemuseum“ wird er belächelt, sogar die Schmähung als „verblutender Dinosaurier“ muss er ertragen. Das Sprachbild soll zeigen, wie ausweglos die Lage sei. In Zeiten, in denen die Zukunft über alle Kanäle noch eindringlicher gepredigt wird als sonst, erscheinen die Aushängeschilder einer klassischen Industrienation wie Deutschland schnell altbacken.

Folgt man diesem simplen Narrativ, liegt es scheinbar auf der Hand, dass die Autohersteller und ihre Zulieferer mit dem wachsenden Umweltbewusstsein und dem Hang zur Elektrifizierung der Mobilität nicht mithalten können, dass die Kreditinstitute und Versicherer den wendigen Finanz-Start-ups nur noch hinterherhecheln, dass die Energie- und Chemiekonzerne von ihren CO2-verseuchten Altlasten nicht loskommen und dass sie alle miteinander angesichts der digitalen Anforderungen an die Produktion und den Vertrieb ihrer Waren und Dienste versagen.

Selbst die zu Jahresanfang noch als Börsenstars gefeierten Dax-Vertreter Adidas oder Lufthansa stehen jetzt als Verlierer da, Letztere wurde sogar durch einen schnöden Wohnungsvermieter aus der obersten Börsenliga verdrängt. Auch mit Blick auf den einstigen digitalen Hoffnungsträger Wirecard ist klargeworden, wie leicht dessen Geschäft mit dem Bezahlen von Konkurrenten abgekupfert werden kann. Als technologische Hoffnung bleiben allenfalls SAP und Infineon. Wozu also noch deutsche Aktien kaufen?

Unternehmen, die zu neuer Blüte finden

Ein großer Trost für Anleger ist, dass der Dax nur für einen kleinen Teil der deutschen Wirtschaft steht. Unterhalb der 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen gibt es zahlreiche Perlen für Anleger zu entdecken. Der Tec-Dax, das Sammelbecken für innovative und technologieintensive Unternehmen, hat sich zuletzt ähnlich stark entwickelt wie sein großes Vorbild Nasdaq 100 aus Amerika – und viel besser als der Dax.

Eine unbestreitbare Schwäche besteht darin, dass unter den deutschen Börsenriesen keine Plattform ist wie Amazon, Google oder Facebook, die laut einer Studie in den Jahren von 1990 bis 2018 die gesamte Netto-Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts fast im Alleingang gestemmt haben. Auch eine spezielle Stärke der deutschen Wirtschaft grenzt die Auswahl für heimatorientierte Anleger ein. Denn der Anteil bedeutender und schwergewichtiger Unternehmen, die sich erlauben können, der Börse fern- zubleiben, ist hier höher als in anderen Ländern. Von Aldi etwa, der Discounterkette, deren Eigentümer trotz Teilung ihres Gebiets seit Jahren die Reichenlisten der Republik dominieren, lassen sich nicht einmal Anleihen zeichnen.

Das Beispiel Aldi zeigt, dass sich mit klassischen Geschäftsmodellen Geld verdienen lässt, wenn das Unternehmen Maßstäbe setzt. Das kann auch den Traditionsunternehmen aus dem Dax gelingen, doch dafür ist ein frischer Geist nötig, vor allem im Management, das offenbar selbst an die simplen Zukunftsnarrative der Talkshows glaubt und die Hoffnung schon aufgegeben hat. Das Schicksal der Platzhirsche ist aber nicht besiegelt, auch der Dax kann zurück in die Zukunft. Voraussetzung dafür ist Neugier darauf, welche bisher ungeahnten Chancen sich künftig bieten werden oder welche Probleme überraschend nach einer intelligenten Lösung verlangen.

Immer wieder überrascht, wie längst als abgeschrieben geltende Unternehmen plötzlich zu neuer Blüte finden. Gemessen an den in Talkshows zum Besten gegebenen Zukunftsparolen, wäre ein Kaffeekonzern wie JDE Peet’s bestimmt kein Börsenaspirant gewesen, stammt sein Geschäftsmodell doch im Prinzip aus der Kolonialzeit: Bohnen aus der dritten Welt für die Kapitalisten in Amsterdams Kaffeehäusern. Ungeachtet dessen legte das Unternehmen Ende Mai mitten in der Corona-Krise einen fulminanten Börsengang hin – leider in Amsterdam statt in Frankfurt, obwohl die deutsche Unternehmerfamilie Reimann beteiligt war.

Trotzdem kann ein kleiner Ausflug in die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Kaffees als Inspiration für alle Unternehmen mit einem Geschäftsmodell dienen, das heute als gestrig geschmäht wird: Von den kolonialen Handelsstädten hat es das Koffein zunächst an die beschaulichen bürgerlichen Kaffeetafeln geschafft und von dort schließlich in die Büroküchen der Leistungsgesellschaft. Zuletzt erlebte der Kaffee einen von aufgeschäumter Milch und dem Schauspieler George Clooney als Werbegesicht getriebenen Boom, selbst die milchzuckerempfindlichen Chinesen schlürften becherweise Cappuccino in den großen internationalen Kaffeehausketten. So klingt Kaffee plötzlich nach einer perfekten Börsenstory, selbst in Corona-Zeiten, weil sich die besonders margenträchtigen Kapseln auch prächtig für zu Hause eignen.