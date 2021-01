Deutscher Leitindex : Als wäre nichts gewesen

Eine glatte Meeresoberfläche kann trügerisch sein. Hier eine fiese Strömung, da ein spitzer Fels knapp unter der Oberfläche, dann womöglich auch noch ein riesiger Eisberg. Von ungemütlichen Fischen ganz zu schweigen. Wer Angst hat, bleibt lieber an Land. Aber dem entgeht die erhebliche Freude, die eine schöne Schifffahrt oder gar ein Tauchgang mit sich bringen kann.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wer mit dem Dax 2020 auf Reisen ging, hat einiges erlebt. Wunderbare Aussichten prägten Januar und Februar. The sky is the limit. Oder zumindest 14.000 Dax-Punkte. Doch dann kam Corona. Ein Eisberg, den man vom Hörensagen kannte, aber in China oder allenfalls an italienischen Küsten vermutete. Manche meinten, das Schiff würde sinken. Auf 8255 Punkte sackte der Dax im März ab. Doch die Europäische Zentralbank schickte jede Menge Rettungsboote, das lecke Schiff wurde mit unzähligen Geldscheinen zugekleistert. Und siehe da: Es rafft sich wieder auf. Die Musik an Bord spielt weiter, als ob nichts war. Die Meeresoberfläche wieder glatt, die Aussichten gut – zumindest wenn man den dunklen Wolken den Rücken zukehrt. Sogar ein kleiner Hüpfer über den Februar-Rekord auf 13.903 Punkte ist den Dax-Reisenden kurz nach Weihnachten vergönnt.