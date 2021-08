Bonitätsnoten : Deutsche Ratingagenturen hoffen auf EZB-Aufnahme

Aktualisiert am

Neben Scope will auch Creditreform Rating die eigene Wettbewerbsposition mit einer Anerkennung durch die Notenbank verbessern. Die verlässt sich bislang auf die großen amerikanischen Agenturen.

Der Prozess ist nicht nur langwierig und kostspielig, sondern zerrt auch an den Nerven der Beteiligten. Am schlimmsten ist aber die Ungewissheit, ob das Ziel am Ende erreicht wird. Das wäre der Ritterschlag durch die Europäische Zentralbank (EZB), um den sich derzeit zwei deutsche Ratingagenturen bemühen: Schon länger ist die Absicht von Scope bekannt, aber auch die Rating-Tochtergesellschaft des Wirtschaftsauskunftsdienstes Creditreform macht sich Hoffnungen. „Wir hoffen, als Ratingagentur Anfang kommenden Jahres von der EZB anerkannt zu werden“, zeigt sich Michael Munsch, Vorstand der Creditreform Rating AG, im Gespräch mit der F.A.Z. zuversichtlich.

Mit der Anerkennung durch die EZB können die Ratingagenturen ihre Wettbewerbsposition deutlich verbessern. Bislang verlässt sich die Notenbank auf die großen amerikanischen Ratingagenturen Standard & Poor’s (S&P), Moodys und Fitch, um die Kreditwürdigkeit von Anleiheemittenten zu beurteilen. Seit Oktober 2007 zählt auch die einst kanadische, mittlerweile zum amerikanischen Finanzanalyseunternehmen Morning Star gehörende DBRS zu dem illustren Kreis. Allein von S&P, Moody’s und Fitch beträgt der Anteil am europäischen Ratingmarkt mehr als 92 Prozent.