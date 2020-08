Deutsche Oppenheim : Die Tücken der nachhaltigen Vermögensanlage

Wenn Geld von einer Generation in die nächste weitergegeben wird, kommt es häufig zu Meinungsverschiedenheiten darüber, wie es verwendet werden soll. In der Vermögensanlage stand jahrzehntelang ausschließlich Rendite der Anlagen im Mittelpunkt der Überlegungen. Doch inzwischen drängt mit dem Komplex Nachhaltigkeit ein neues Thema immer stärker nach vorne – Erträge, die zu Lasten der Umwelt oder der Vernachlässigung von sozialen Aspekten erzielt werden, sind mittlerweile verpönt. Im Multi-Family-Office Deutsche Oppenheim, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, sorgt das Thema unter den gutbetuchten Familien, deren Vermögen dort verwaltet wird, auch mal für Reibereien. Von einem Generationskonflikt will Stefan Freytag, Vorstandssprecher des Vermögensverwalters, jedoch nicht sprechen. „Aus unserer Erfahrung ist das Thema nur eine Neuorientierung“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Der Impuls für die Nachhaltigkeit komme dabei von der jüngeren Generation – den neuen Entscheidungsträgern.

Angestoßen hatte das Thema Nachhaltigkeit in dem Family Office vor 15 Jahren ein vermögendes Geschwisterpaar. Dieses wollte ein Anlagekonzept, das sich nicht nur an der Wertentwicklung orientierte, sondern auch an einem bestimmten Wertegerüst. Nach und nach sei das Thema dann aber auch für andere Gruppen wichtiger geworden, sagt Freytag. So etwa für gemeinnützige Stiftungen. Diesen sei es dabei zunächst vor allem um Reputationsrisiken gegangen – um in der Öffentlichkeit nicht schlecht dazustehen.