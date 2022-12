Fast Entry : Porsche steigt in den Dax auf

Die Porsche AG wird vom 19. Dezember an im Dax notiert sein. Das teilte die Deutsche Börse am späten Montagabend mit. Sie macht von ihrer Regel „Fast Entry“ Gebrauch, wonach Unternehmen, deren Wert sich besonders gut entwickelt hat, auch außerhalb der üblichen beiden Anpassungszeitpunkte im September und März in den Dax aufgenommen werden können.

Porsche ist dies mit einer Kursentwicklung von 82,50 Euro Ausgabepreis beim Börsengang Ende September auf nun 105,70 Euro am Montagabend eindrucksvoll geglückt. Porsche begrüßte die Entscheidung der Deutschen Börse zur Aufnahme in den deutschen Leitindex. „Wir freuen uns sehr über den schnellen, direkten Einstieg in den Dax“, wird Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandschef des Autobauers und für Finanzen zuständig, in einer Mitteilung zitiert.

Die Aufnahme zeige, dass das Geschäftsmodell von Porsche „selbst in einem herausfordernden Umfeld robust und für Anleger attraktiv“ sei. Porsches „Definition des modernen Luxus“ überzeuge. Meschke, der seit mehr als einem Jahrzehnt im Porsche-Vorstand sitzt, war in den vergangenen Jahren eine treibende Kraft für den Börsengang.

Nur noch Tesla und Toyota sind wertvoller

Porsches Rückkehr aufs Börsenparkett war der zweitgrößte Börsengang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte nach dem der Deutschen Telekom im Jahr 1996. Gerade angesichts der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gilt der Börsengang als großer Erfolg. Porsche ist inzwischen nach Marktkapitalisierung der wertvollste Hersteller Europas. Weltweit liegen nur Tesla und Toyota vor den Stuttgartern.

Nicht zu verwechseln ist die Aktie der Porsche AG mit derjenigen der Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie, die schon vor der Porsche AG im Dax war und ist. Sie hat nur 35 Mitarbeiter und deren Stimmrechte sind zu 100 Prozent in den Händen der Familie Porsche und Piech. In der Holding wird der Mehrheitsanteil an den VW-Stammaktien gehalten und seit dem Börsengang der Porsche AG auch ein Minderheitsanteil an den Porsche-AG-Aktien von zunächst 17,5 Prozent, der im Januar auf 25 Prozent plus eine Aktie steigen soll.

Für Porsche muss vom 19. Dezember an die Aktie von Puma den Dax verlassen. Puma hatte auf der relevanten November-Rangliste den geringsten Börsenwert aller Dax-Aktien, bezogen auf die jeweils frei handelbaren Anteile eines Unternehmens.

Puma wird dann im M-Dax notiert sein, ebenso wie Verbio. Der Biokraftstoffhersteller aus Sachsen-Anhalt schafft nach sehr guter Wertentwicklung der letzten Jahre den Sprung in den M-Dax. Den Index der 50 mittelgroßen Werte müssen der Batteriehersteller Varta und Deutsche Wohnen verlassen.

Sie kommen in den S-Dax. Dahin steigen zudem Elmos Semiconductor SE und ADVA Optical Networking SE auf. About You Holding SE, Instone Real Estate Group und Medios AG müssen den S-Dax verlassen.