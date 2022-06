Greenwashing-Vorwürfe : Beben bei der DWS

Die Razzia bei der Deutschen Bank und der DWS hat ein Nachbeben. Stefan Hoops, der bisher die Unternehmensbank bei der Deutschen Bank führte, wird der neue Vorstandsvorsitzende des Fondsanbieters. Das gab die Muttergesellschaft Deutsche Bank am frühen Mittwochmorgen bekannt. Die Entscheidung wurde offenbar in der Nacht getroffen. Asoka Wöhrmann werde sein Amt mit dem Ablauf der Hauptversammlung der DWS in der kommenden Woche niederlegen, heißt es in der Mitteilung. Die Deutsche Bank ist mit gut 80 Prozent an der börsennotierten DWS beteiligt. Der Aufsichtsratsvorsitzende der DWS ist Karl von Rohr, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Wöhrmann hatte die DWS seit 2018 geleitet.

Die Nachricht über den Wechsel kam nur wenige Stunden nachdem eine Gruppe von rund 50 Beamten des Bundeskriminalamts der Finanzaufsicht Bafin und der Staatsanwaltschaft Räume der DWS und der Deutschen Bank durchsucht hatten. Es geht um die Vorwürfe des Greenwashing. So wird der Vorgang bezeichnet, wenn Produkte einen grüneren Anstrich erhalten als es vom Inhalt her eigentlich gerechtfertigt wäre. Die Nachhaltigkeit mit ihren Komponenten E (Environment, zu deutsch Umwelt), S (Soziales) und G (Governance, zu deutsch Unternehmensführung) sind inzwischen ein immens wichtiges Geschäftsfeld für die Finanzindustrie.

Vorwürfe bestehen seit vergangenem Jahr

Vor allem der Klimawandel stellt Wirtschaft und Unternehmen vor die gigantische Herausforderung der Transformation, die es zu finanzieren gilt. Der Finanzindustrie kommt dabei eine Schlüsselstellung zu, weil sie die Finanzströme kanalisiert. Der Druck der Investoren, vermehrt in nachhaltige Produkte und Anlagen zu investieren ist groß – die Gefahr des Greenwashing aus Marketinggründen ebenso. Seit Jahren versucht die Europäische Union mit der Taxonomie ein Regelwerk zu beschließen, das mehr Orientierung darüber liefert, was als nachhaltig eingestuft werden kann. Der Prozess ist allerdings lang und schwierig.

Die Finanzindustrie, auch die DWS und besonders auch die Deutsche Bank, haben immer wieder die Bedeutung dieses Themas herausgestellt. ESG-Produkte machten bei der DWS im vergangenen Jahr 40 Prozent der gesamten Nettomittelzuflüsse von 47,7 Milliarden Euro aus. Das Unternehmen fuhr 2021 einen Rekordgewinn von über einer Milliarde Euro ein.

Bei der DWS halten sich die Gerüchte um das Greenwashing seit Monaten. Die ehemalige Nachhaltigkeitsbeauftragte der DWS, Desiree Fixler, hatte im vergangenen Jahr Vorwürfe gegen die DWS erhoben, dass es bei einigen Produkten einen Etikettenschwindel geben würde. Auch die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat sich inzwischen mit dem Fall beschäftigt. Der DWS-Vorstandsvorsitzende Asoka Wöhrmann blieb aber im Amt. Er hatte stets den Rückhalt des Deutsche Bank-Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing und Karl von Rohrs. „Wöhrmann leistet hervorragende Arbeit“, hatte Sewing im Januar gesagt. Auch als es weitere Ungereimtheiten darüber gab, wie Wöhrmann versucht haben soll, sich einen Porsche zu beschaffen, hatte es keine weitreichenderen Konsequenzen gegeben. Die DWS hatte Vorwürfe stets zurückgewiesen und zu Beginn des Jahres die Flucht nach vorne angetreten. „Seit April vergangenen Jahres waren DWS und ich selbst Ziel von vielerlei Angriffen“, hatte Wöhrmann bei der Onlinebilanzpressekonferenz der DWS im Januar gesagt. Diese Attacken zielten auf den Ruf der DWS sowie auf seine eigene Reputation und auch sein Wohlergehen ab. „Ich weise alle diese Vorwürfe und Unterstellungen ausdrücklich zurück“, hatte Wöhrmann betont. Sie sollten ihn offenkundig treffen. „Ich lasse mich aber nicht einschüchtern und von meiner Arbeit abhalten.“