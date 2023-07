Die Deutsche Bank hat am Mittwoch mit ihren Geschäftszahlen positiv überrascht. Deutschlands größtes Kreditinstitut erzielte zwischen Anfang April und Ende Juni einen Gewinn vor Steuern von 1,4 Milliarden Euro. Damit steht nun nach dem ersten Halbjahr 2023 ein Bruttogewinn von 3,3 Milliarden Euro zu Buche, das beste Ergebnis seit 2011, wie die Bank am Mittwochmorgen mitteilte. Allerdings muss sie wegen der schwachen Konjunktur mehr für drohende Kreditausfälle zurückstellen. Im zweiten Quartal ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal zurück.

Die Deutsche Bank legte in dem Zeitraum 401 Millionen Euro für Kredite zurück, die Risikovorsorge beläuft sich nun zum Ende des ersten Halbjahres auf 772 Millionen Euro, das sind 0,32 Prozent des gesamten vergebenen Kreditvolumens. Eigentlich hat die Deutsche Bank für dieses Jahr eine Spanne von 0,25 bis 0,30 Prozent gesetzt, für das Gesamtjahr geht sie nun davon aus, dass „sich die Risikovorsorge am oberen Ende der bisher kommunizierten Spanne“ bewegen werde.

Analysten hatten im Durchschnitt (Konsens) zuvor einen Vorsteuergewinn von nur 1,2 Milliarden Euro prognostiziert, also einen Rückgang um fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahresquartal. Tatsächlich ging der Quartalsbruttogewinn wegen höherer Kosten von 655 Millionen Euro, die auf Rechtsstreitigkeiten und Abfindungen für ausscheidende Mitarbeiter zurückzuführen sind, um 9 Prozent zurück. Nach Steuern waren die Gewinnerwartungen noch geringer gewesen, hier war die Analystenschar sogar von einem Rückgang des Nettogewinns um 45 Prozent auf 571 Millionen Euro ausgegangen. Tatsächlich schaffte die Deutsche Bank 940 Millionen Euro, was einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 5,4 Prozent entspricht. „Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2025 zu erreichen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing.

Die Deutsche Bank profitiert wie viele Banken von den seit Frühjahr 2022 deutlich gestiegenen Zinsen. Für Kredite kann sie mehr verlangen, für Einlagen der Privatkunden muss sie noch kaum mehr zahlen und für ihre eigenen Einlagen bei der Europäischen Zentralbank erhält sie wieder Geld. Finanzvorstand James von Moltke sagte auch deshalb: „Wir denken, dass Erträge über dem mittleren Bereich unserer Prognosespanne von 28 bis 29 Milliarden Euro im Gesamtjahr erreichbar sind."

Entscheidend war wieder mal das Investmentbanking

Die einzelnen Sparten schnitten unterschiedlich ab. Für die Unternehmenssparte war von den Analysten für das zweite Quartal 2023 ein Bruttogewinn von 737 Millionen Euro erwartet worden. Tatsächlich lieferte sie mit 670 Millionen Euro zwar den höchsten Gewinnbeitrag der vier Sparten der Deutschen Bank, verfehlte aber die Erwartungen. Die Erträge wuchsen hier dank höherer Zinsmargen um 25 Prozent. Das Privatkundengeschäft, das dank der gestiegenen Zinsen mit 2,4 Milliarden Euro (plus 11 Prozent) den höchsten Anteil an den um 11 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro gestiegenen Konzernerträgen ausmachte, unterschritt die Erwartungen deutlich mit einem Bruttogewinn von 171 Millionen Euro, denn prognostiziert waren von den Analysten 399 Millionen Euro. Die Vermögensverwaltung, also im Wesentlichen die Fondsgesellschaft DWS, verfehlte die Analystenprognose eines Gewinnbeitrags von 149 Millionen Euro, indem sie 103 Millionen Euro zum Quartalsbruttogewinn beitrug. Die beiden letztgenannten Sparten erhielten neue Mittelzuflüsse in Höhe von 16 Milliarden Euro.

Entscheidend für das Wohl und Wehe der Deutschen Bank war aber wieder mal das Investmentbanking, das einen Gewinnbeitrag vor Steuern von 576 Millionen Euro lieferte und damit die Prognose der Analysten von im Mittel 499 Millionen Euro überschritt. Entscheidend war hier ein Ertragsrückgang um nur 11 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, also auf das Niveau der Privatkundensparte. Im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen (FIC) sanken die Erträge um 10 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, übertrafen also immer noch das Niveau der gesamten Unternehmenssparte.

Finanzvorstand James von Moltke hatte die Erwartungen gezielt gedämpft, als er die Öffentlichkeit Mitte Juni auf einen Rückgang der Erträge im für die Deutsche Bank überaus wichtigen Geschäft mit Zinsen und Währungen (FIC) um 15 bis 20 Prozent im zweiten Quartal 2023 vorbereitete. Die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley berichteten dann in der vergangenen Woche von Ertragseinbußen im FIC-Geschäft im Jahresvergleich von rund 30 Prozent. Nun ist es nicht ganz so schlimm gekommen. Im Anleiheemissionsgeschäft nahm die Deutsche Bank sogar 25 Prozent mehr an Gebühren ein.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist seit einem Jahr um 25 Prozent gestiegen. Gemessen am Wert aller Vermögenswerte in der Bankbilanz beläuft sich der Börsenwert des Unternehmens aber nur auf 0,4 Prozent davon. Um den Aktienkurs zu steigern, will die Deutsche Bank in diesem Jahr für 450 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen und diese dann einziehen. Diesen Plan zur Renditesteigerung hatte der Vorstand schon länger, aber bisher hatten die Bankaufseher Bedenken, weil sie auf einen hohen Eigenkapitalpuffer Wert legen.

Offenbar aber hat die Deutsche Bank im Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht von EBA und EZB, dessen Ergebnisse am Freitag veröffentlicht werden, ordentlich abgeschnitten. Zumindest hat die Aufsicht nach einer Mitteilung der Deutschen Bank dem Aktienrückkaufprogramm nun zugestimmt, es soll jetzt schon im August beginnen. „Dies ist ein wichtiger Schritt, unsere Ziele für die Kapitalausschüttung zu erreichen", erklärte Vorstandschef Christian Sewing. Die Bank gehe davon aus, dass 2023 durch Dividenden und Aktienrückkäufe insgesamt mehr als eine Milliarde Euro an ihre Aktionäre zurückfließen werde, verglichen mit rund 700 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt will Deutschlands größtes Kreditinstitut für die Jahre 2021 bis 2025 rund 8 Milliarden Euro auszuschütten.