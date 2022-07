Trotz Rezessionsgefahren : Die Deutsche Bank macht deutlich mehr Gewinn

Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine und einer drohenden Rezession hat die Deutsche Bank ihren Gewinn im zweiten Quartal 2022 überraschend deutlich gesteigert. Deutschlands größtes Kreditinstitut verdiente in diesem Jahr zwischen Anfang April und Ende Juni nach Steuern 1,2 Milliarden Euro nach 828 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Bank am Mittwochmorgen in Frankfurt mitteilte. Das ist ein satter Gewinnzuwachs um 46 Prozent. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) von sehr ordentlichen 7,9 Prozent entspricht nahezu dem für dieses Jahr gesteckten Ziel von 8 Prozent. Analysten hatten zuvor im Durchschnitt nur mit einem Nettogewinn von 950 Millionen Euro gerechnet. Ihr Kosten-Ertrags-Ziel für dieses Jahr traut sich die Deutsche Bank allerdings nicht länger zu.

An der Börse startete die Deutsche-Bank-Aktie am Mittwoch angesichts eines vorsichtigen Ausblicks der Bank auf das zweite Halbjahr 2022 und wegen ihres für dieses Jahr korrigierten Kostenziels leicht im Minus, drehte dann aber ins Plus. Offensichtlich setze sich die Ansicht durch, dass der Gewinnzuwachs überraschender ist als das Verfehlen des Kostenziels.

Größter Gewinnbringer war wie üblich das Kapitalmarktgeschäft (Investmentbanking). Finanzvorstand James von Moltke sagte am Mittwochmorgen zu Journalisten, die Deutsche Bank habe „extrem gut“ in dem im zweiten Quartal stark schwankenden Geschäft mit Währungswechselkursen abgeschnitten. In für die Bank weniger wichtigen Feldern des Investmentbankings, der Beratung bei Unternehmenskäufen und Übernahmen (M&A) und dem Aktiengeschäft, habe die Deutsche Bank Marktanteile gewonnen. Tatsächlich hatten ihre wohl schärfsten Rivalen im Investmentbanking, die US-Banken J.P. Morgan und Goldman Sachs, in der vergangenen Woche über einen Nettogewinnrückgang im zweiten Quartal 2022 von 28 beziehungsweise 47 Prozent auf allerdings immer noch stolze 8,6 Milliarden Dollar und 2,8 Milliarden Dollar berichtet.

Aber die Deutsche Bank holt seit dem Beginn ihrer Sanierung im Sommer 2019 auf. Für das zweite Quartal 2022 lag die Latte nun nicht mehr ganz niedrig. Denn daran sei erinnert: Ende Juni 2021, also vor einem Jahr, hatte die Deutschen Bank ihr erfolgreichstes Halbjahr seit 2015 bilanziert und für die ersten sechs Monate in 2021 einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen.

Dieses Jahr läuft es trotz des deutlich schlechteren Umfelds mit Lieferengpässen und Energieknappheit in der Industrie bisher sogar noch besser. Nach den ersten drei Monaten 2022 hatte die Deutsche Bank auch einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro erreicht, so dass nun zum Halbjahr 2,4 Milliarden Euro zu Buche stehen.