Deutsche Bank Privatkunden : „Flächendeckend Filialen ohne Bargeld wird es bei uns nicht geben“

Herr Stoy, Sie haben vor ein paar Wochen gesagt, Sie wollen das Bargeld aus den Filialen verbannen, weil die Logistik zu teuer ist. Meinten Sie das ernst?

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Das ist eine sehr weitgehende Interpretation dessen, was ich gesagt habe. Wir sind mit Deutsche Bank und Postbank einer der größten Bargeld-Versorger in Deutschland. Unsere Kunden können an etwa 10 000 Stellen Bargeld beziehen – kostenfrei. Das werden wir je nach Kundenbedarf anpassen, denn der Trend geht zunehmend weg vom Bargeld. Es gibt auch heute schon Filialen, in denen wir eingeschränkte Kassenzeiten haben oder die reine Beratungsstandorte sind. Aber flächendeckend Filialen ohne Bargeld wird es bei uns nicht geben – zumindest nicht in den nächsten Jahren.