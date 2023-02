Aktualisiert am

10 Millionen Pfund Plus

10 Millionen Pfund Plus :

10 Millionen Pfund Plus : Deutsche Bank lässt Kaupthing schließen und kassiert

Gebaut in besseren Zeiten. Kaupthing-Zentrale in Reykjavik Bild: AFP

Auf der Gläubigerversammlung der isländischen Kaupthing Bank Ende Juli 2022 hat die Deutsche Bank die maßgebliche Stimme für eine vorzeitige Schließung der Bank abgegeben. Dies geht aus den Abstimmungsunterlagen hervor, die der F.A.Z. vorliegen. Ohne die Zustimmung der Deutschen Bank wäre die notwendige Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen nicht zustande gekommen. Die Deutsche Bank verfügt den Unterlagen zufolge über 38 Prozent der Stimmrechtsanteile.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Deutsche Bank profitiert von der vorzeitigen Schließung der in der Finanzkrise 2008 insolvent gewordenen isländischen Bank. Viele kleinere Gläubiger haben indes keine Möglichkeit mehr, an ihr Geld zu kommen. Um eine Stimme in der Gläubigerversammlung zu erhalten, war eine Forderung von mindestens 15,3 Millionen isländischen Kronen (damals umgerechnet 150.000 Euro, heute 100.000 Euro) gegen Kaupthing nötig gewesen.