Deutlich gesteigerter Gewinn : Deutsche Bank hält trotz Rezessionsgefahren die Erfolgsspur

Deutschlands größte Bank übertrifft die Gewinnerwartungen und erzielt den höchsten Vorsteuergewinn in einem zweiten Quartal seit 2011. Ihr Kostenziel verwirft die Bank allerdings abermals.

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt Bild: dpa

Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine und einer drohenden Rezession hat die Deutsche Bank ihren Gewinn im zweiten Quartal 2022 überraschend deutlich gesteigert. Deutschlands größtes Kreditinstitut verdiente in diesem Jahr zwischen Anfang April und Ende Juni nach Steuern 1,2 Milliarden Euro nach 828 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Bank am Mittwochmorgen in Frankfurt mitteilte. Das ist ein satter Gewinnzuwachs um 46 Prozent. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) von sehr ordentlichen 7,9 Prozent entspricht nahezu dem für dieses Jahr gesteckten Ziel von 8 Prozent. Analysten hatten zuvor im Durchschnitt nur mit einem Nettogewinn von 950 Millionen Euro gerechnet. Ihr Kosten-Ertrags-Ziel für dieses Jahr wird die Deutsche Bank allerdings verfehlen.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft.

Offensichtlich ist es der Deutschen Bank zuletzt gelungen, gerade amerikanischen Wettbewerbern in einigen Kapitalmarktgeschäften Marktanteile abzunehmen. Zumindest hatten ihre wohl schärfsten Rivalen im Investmentbanking, die US-Banken J.P. Morgan und Goldman Sachs, in der vergangenen Woche über einen Nettogewinnrückgang im zweiten Quartal 2022 von 28 beziehungsweise 47 Prozent auf allerdings immer noch stolze 8,6 Milliarden Dollar und 2,8 Milliarden Dollar berichtet. Aber die Deutsche Bank holt seit dem Beginn ihrer Sanierung im Sommer 2019 auf. Für das zweite Quartal 2022 lag die Latte nun nicht mehr ganz niedrig. Denn daran sei erinnert: Ende Juni 2021, also vor einem Jahr, hatte die Deutschen Bank ihr erfolgreichstes Halbjahr seit 2015 bilanziert und für die ersten sechs Monate in 2021 einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen.

Dieses Jahr läuft es trotz des deutlich schlechteren Umfelds mit Lieferengpässen und Energieknappheit in der Industrie bisher sogar noch besser für die Deutsche Bank. Nach den ersten drei Monaten 2022 hatte die Deutsche Bank auch einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro erreicht, so dass nun zum Halbjahr 2,4 Milliarden Euro zu Buche stehen.

Bankchef Sewing zufrieden

Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing äußerte sich denn auch am Mittwoch zufrieden: „Dank unserer erfolgreichen Transformation sind wir auf einem guten Weg, mit unseren vier starken Geschäftsbereichen gut diversifiziert und nachhaltig profitabel zu sein.“ Es sei der achte Quartalsgewinn in Folge.

Trotz der gewachsenen konjunkturellen Risiken und den komplexen Folgen der überraschend rasanten Zinswende der Notenbanken ist die Deutsche Bank also scheinbar fast schon wider Erwarten auf gutem Weg, ihre Eigenkapitalrenditeziel von 8 Prozent für dieses Jahr zu erreichen. Sewing hielt an diesem Ziel fest, es sei aber deutlich herausfordernder geworden, es zu erreichen. Dagegen gab die Deutsche Bank am Mittwoch ihr Kosten-Ertrags-Ziel auf.

Im März, nur wenige Tage nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, hatten der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing und Finanzvorstand James von Moltke angesichts der noch besonders kräftig sprudelnden Erträge im Januar und Februar das schon früher gekippte absolute Kostenziel für dieses Jahr von höchstens 16,7 Milliarden Euro ersetzt durch ein variableres Ziel: Für jeden Euro an Ertrag sollte die Deutsche Bank im Gesamtjahr 2022 nicht mehr als 70 Cent aufwenden, bis 2025 sollen es sogar nur noch 62,5 Cent sein. Diese Kosten-Ertrags-Quote, so versprach Sewing Anfang März, lasse sich mit weniger strikter Kostenkontrolle dank eines durchschnittlichen Ertragswachstums von jährlich 4 Prozent bis 2025 erreichen.

Ziel der Kosten-Ertrags-Quote korrigiert

Allerdings erlaubte das widrigere Umfeld vielen Deutsche-Bank-Wettbewerbern im zweiten Quartal kein Ertragswachstum mehr. Die Deutsche Bank dagegen hielt trotz der Rezessionsgefahren noch einigermaßen Kurs. Ihre Erträge stiegen im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 7 Prozent. Die Kosten-Ertrags-Quote lag nun im zweiten Quartal bei 73 Prozent. Nun korrigierte die Bank allerdings am Mittwoch ihr im März gestecktes Ziel von 70 für dieses Jahr auf „eine Spanne im niedrigen bis mittleren 7-Prozent-Bereich“.