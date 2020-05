Deutsche-Bank-Chef Sewing : „Wir sind in dieser Krise Teil der Lösung“

Die Deutsche Bank sieht sich gut gerüstet für die Corona-Krise und will sie auch für zusätzliches Geschäft nutzen. Die Bank sei heute in einer so starken Position wie seit vielen Jahren nicht mehr, sagt der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing in seiner Rede zur Hauptversammlung an diesem Mittwoch, die schon vorab als Manuskript veröffentlicht wurde. Unter anderem finde sie mehr Gehör in der Politik und habe etwa die Bundesregierung dabei beraten, wie die Hilfsprogramme für die Wirtschaft aufgesetzt werden sollten. „Wir können mit einem gewissen Stolz sagen: Wir sind in dieser Krise Teil der Lösung.“

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das berge auch Potential für Neugeschäft. Ein Drittel der Anfragen zum Umgang mit der Corona-Krise komme von Unternehmen, die bisher keine Kunden der Bank waren. „So mancher Handwerker oder Selbständige wähnte sich mit einem Fintech-Start-up gut bedient, solange der Zahlungsverkehr kostengünstig möglich war“, sagte Sewing.

Jetzt aber, in der Krise, brauchten sie „eine echte Hausbank“. Der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner betont in seiner ebenfalls schon in Umlauf gebrachten Rede, dass die Frage, wozu es noch eine deutsche Großbank brauche, sich nun nicht mehr stelle, in einer Zeit, in der immer mehr Grenzen wieder hochgezogen würden.

Aktionäre müssen auf Dividenden verzichten

Sewing kündigt außerdem an, dass die Bank ihre Kreditvergabe stärker an Nachhaltigkeitskriterien binden wolle. Bis Ende 2025 solle das Volumen an nachhaltigen Finanzierungen sowie der Bestand an verwaltetem Vermögen in nachhaltigen Anlagen auf insgesamt mehr als 200 Milliarden Euro steigen. Mit Blick auf die erwartbar steigende Zahl von Kreditausfällen in einer Rezession sagt Sewing: „Unser Kreditbuch ist risikoarm und gut diversifiziert. Die Hälfte unserer Darlehen haben wir in Deutschland vergeben, und rund 60 Prozent davon sind gut besicherte private Baufinanzierungen.“

Trotz der Corona-Krise hält Sewing weiterhin an seinen Finanzzielen für die Bank fest. Und er bekräftigt abermals, dass er den Umbau der Bank ohne eine Kapitalerhöhung schaffen wolle. In diesem und im nächsten Jahr müssten die Aktionäre dafür aber auf eine Dividende verzichten. Umso wichtiger sei es, dass die Bank ihre Umstrukturierung und den damit verbundenen Kostenabbau weiter umsetze. „Wir können zwar nicht die Stärke des Sturms bestimmen, wohl aber die Stabilität unseres Schiffs“, sagt Sewing.

Dafür sei es wichtig, den Ende März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Stellenabbau fortzusetzen. Wie in einem Teil unserer Mittwochsausgabe berichtet, wollen der Vorstand und das erweiterte Führungsgremium zudem auf einen Monat Festgehalt verzichten, um einen eigenen Beitrag zu leisten. Dadurch dürften etwas weniger als 5 Millionen Euro zusammenkommen.

Sewing spricht einerseits davon, dass die Kosten nun noch schneller gesenkt werden sollten, hält aber andererseits an dem Ziel fest, diese bis 2022 auf 17 Milliarden Euro zu drücken. Dafür bringt er auch ins Spiel, dass durch die stärkere Nutzung der Heimarbeit Bürokosten sowie Reisekosten eingespart werden könnten: „Können wir unseren Mitarbeitern nicht mehr Flexibilität geben, um von zu Hause zu arbeiten, wenn sie das wollen? Und wenn das so ist, brauchen wir dann noch so viel Büroraum in teuren Metropolen?“

Deutschlands größte Bank hält ihre Hauptversammlung am 20. Mai wie viele Konzerne in diesem Jahr im Internet ab. Die Reden von Sewing und Achleitner wurden gut eine Woche vor dem eigentlichen Termin veröffentlicht, damit die Aktionäre Fragen dazu per E-Mail einreichen können.

Die ersten Reaktionen fielen gemischt aus. Andreas Thomae, Fondsmanager der Deka-Bank, der im vergangenen Jahr den Aktienkurs der Bank noch als „Horrorfilm mit Überlänge“ bezeichnet hatte, zeigte sich nun gegenüber der F.A.Z voll des Lobes: „Die Deutsche Bank hat eine Menge Risiken abgebaut und ist stark in die Restrukturierung eingestiegen. Das kommt ihr jetzt zugute.“

Was wird aus Sigmar Gabriel?

Alexandra Annecke, die in der Fondsgesellschaft Union Investment für Banken zuständig ist, bleibt dagegen skeptisch: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Bank angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ihre Ertrags- und Renditeziele erreichen will. Der Schwachpunkt ist die noch immer niedrige Profitabilität.

Dadurch gehen Kreditausfälle schneller zu Lasten des Eigenkapitals. Andere internationale Banken haben schon deutlich mehr für Kreditausfälle zurückgelegt.“ Thomae von der Deka-Bank hält dagegen: „Auch in früheren Krisen hat die Bank davon profitiert, dass ihr Kreditbuch relativ risikoarm und breit diversifiziert ist. Das sollte auch in der Krise beherrschbar sein.“

Nach den teils sehr turbulenten Hauptversammlungen der vergangenen Jahre, dürfte das Aktionärstreffen in diesem Jahr vergleichsweise ruhig ausfallen, nachdem der Strategiewechsel von Sewing sich zumindest vor der Corona-Krise schon in einem deutlich verbesserten Aktienkurs niedergeschlagen hatte. Spannend dürfte die Wahl der neuen Aufsichtsräte werden. Hier steht unter anderem der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Wahl, aber auch der Chef der Deutschen Börse, Theodor Weimer, der sich als Nachfolger von Achleitner als Aufsichtsratsvorsitzender in Stellung bringen dürfte. Zumindest Gabriel sehen manche Aktionäre kritisch. So sagte Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger: „Bei Herrn Gabriel ist uns völlig unklar, wo dessen Kompetenz für einen Bank-Aufsichtsrat liegen soll.“