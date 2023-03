Aktualisiert am

Das Banken-Beben hält die Anleger weiter in Atem. Der deutsche Aktienindex Dax verliert am Freitag weiter. In ganz Europa vermindern sich die Kurse von Finanzwerten.

Die europäischen Finanzwerte geraten zum Wochenschluss abermals unter die Räder. Die Sorgen um die Stabilität des Finanzsektors drücken den europäischen Sektorindex 2,6 Prozent ins Minus. Im Dax gehen vor allem die Titel der Deutschen Bank auf Tauchstation. Zeitweise stehen sie am Freitagmorgen zweistellig im Minus.

Der Dax war zum Wochenschluss schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten 0,8 Prozent auf 15.080 Zähler. Die Ungewissheit über die künftige Zinspolitik der großen Notenbanken belastete den Markt. Angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hatten einige Investoren gehofft, dass die amerikanische Notenbank Fed eine Zinspause einlegen würde. Sie hatte den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent erhöht.

Die Anleger seien noch immer unentschieden, welche Schlüsse für den weiteren Zinsverlauf aus der jüngsten FOMC-Sitzung abzuleiten seien, schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Auf der Konjunkturseite standen am Vormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Terminkalender. „Im Großen und Ganzen sehen wir Potential für leichte Anstiege der Indizes“, schrieb LBBW-Analyst Martin Güth in einer Kurzstudie.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

DT. BANK -- -- (--) NYSE Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Schweiz OTC Lang & Schwarz Stuttgart Schweiz OTC Frankfurt Schweiz Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Mehrere EU-Regierungschefs haben sich derweil entspannt angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor gezeigt. „Wir haben unsere Lektion nach der Bankenkrise gelernt“, sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas vor Beginn des zweiten Tages des EU-Gipfels in Brüssel. Das europäische Bankensystem sei ausreichend widerstandsfähig, betonte sie, forderte aber Nachbesserungen bei der europäischen Bankenunion.

Belgiens Regierungschef Alexander De Croo sagte, man sehe „für den Moment kein Risiko“. Die EU-Kollegen würden dasselbe sagen. Die Banken hätten ausreichend Liquidität. „Ich denke, die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank zeigt, dass die EZB Vertrauen in die Finanzmärkte hat.“ Die Regulierung sei in der EU anders als in den Vereinigten Staaten. Auch der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger wiegelte ab. „Wir haben genug Instrumente, um den Bankensektor zu kontrollieren.“ Die Institutionen machten einen guten Job.

Mehr zum Thema 1/

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte wiederum, die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus seiner Sicht im Kampf gegen die Inflation nicht zu früh von höheren Zinsen wieder abrücken. Es sei notwendig, die Schlüsselsätze auf hinreichend bremsende Niveaus anzuheben, damit die Teuerungsrate rechtzeitig zur Zielmarke von zwei Prozent zurückkehre, sagte Nagel am Freitag in einer Rede in Edinburgh laut Manuskript.

„Wir sollten ebenfalls die Leitzinsen so lange wie nötig hinreichend hoch halten, um eine dauerhafte Preisstabilität zu gewährleisten“, führte er aus. Aktuell liegt die Inflation im Euro-Raum noch weit von der EZB-Zielmarke von zwei Prozent entfernt. Im Februar lag sie mit 8,5 Prozent mehr als vier Mal so hoch.