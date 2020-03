Im freien Fall : Deutsche-Bank-Aktie fällt unter 5 Euro

Die Aktien der Deutschen Bank kosten erstmals weniger als fünf Euro. Die Titel rutschen am Donnerstagnachmittag um 16,5 Prozent auf ein Rekordtief von 4,99 Euro ab. Die Aktien der Commerzbank verbilligten sich ebenfalls um mehr als 16 Prozent auf 3,30 Euro. Auslöser für den abermals heftigen Kursrutsch dürften die neuen Maßnahmen der EZB gegen die Corona-Krise sein, die kleiner ausfielen als von vielen Beobachtern erhofft.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing hatte noch am Vormittag seinen Mitarbeitern in der grassierenden Corona-Krise Mut zugesprochen. „Geschäftlich stehen wir gut da, nachdem sich der positive Trend aus dem vierten Quartal fortgesetzt hat“, schrieb er in einem öffentlichen Brief an die Belegschaft, der wohl auch die Aktionäre erreichen sollte. Der Aktienkurs hat sich seit Mitte Februar mehr als halbiert, nachdem er in den ersten Wochen des Jahres kräftig zugelegt hatte. „Wir haben ein solides Fundament mit einer starken Kapital- und Liquiditätsbasis und einer hohen Qualität in unserem Kreditbuch“, schrieb Sewing.

Die Entwicklung des Geschäfts im bisherigen Quartalsverlauf zeige ihm, dass die im vergangenen Sommer ausgerufene neue Strategie nicht nur eine wichtige Voraussetzung für Wachstum und nachhaltige Profitabilität sei. Gerade in einem ungünstigen Umfeld biete sie weitaus mehr Flexibilität und Widerstandskraft. „Wir sind heute viel besser als noch vor einem Jahr für eine schwierige Phase an den Finanzmärkten aufgestellt.“

