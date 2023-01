Börsenwoche : Der Zuversicht fehlt noch die Bestätigung

In den zurückliegenden Handelstagen ist die in den ersten beiden Wochen an den Börsen dominierende Euphorie etwas gedämpft worden. Der Dax hat in der vergangenen Börsenwoche knapp 0,4 Prozent verloren und pendelt weiter um die Marke von 15.000 Punkten. Seit Jahresanfang beträgt das Plus 7,5 Prozent. Doch die Börsianer zweifeln, dass es so weitergeht.

Denn es droht weiterhin ein Konjunkturabschwung, auch wenn sich am Markt die weiche Landung der Wirtschaft als Konsensmeinung abzeichnet. Doch hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos klar gemacht, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht zu Ende ist und ein Zinsniveau im restriktiven Niveau angekündigt. Das kann die Wirtschaft bremsen, obwohl der Rückgang der Erzeugerpreise im Dezember von den Anlegern als weiterer Beleg gewertet wird, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat.

So hält die US-Volkswirtin der Fondsgesellschaft Pimco, Tiffany Wilding, eine sanfte Landung für unwahrscheinlich, weil sich die finanziellen Bedingungen drastisch verschärft hätten und erst jetzt in vollem Umfang gespürt würden. Der Aktienmarktrally ist nach Ansicht von DZ-Bank-Analyst Sven Streibel „berechtigterweise die Luft ausgegangen“. Damit die Aktienkurse Bestand haben könnten, müsse der neu aufgekeimte Optimismus zuerst einmal mit harten Daten belegt werden.

„Stunde der Wahrheit“

Nun folge die „Stunde der Wahrheit“ im Zuge der realen Wachstumszahlen und der nominalen Quartalsgewinne der Unternehmen für das vierte Quartal. „Sollten die Ergebnisrealisationen erneut die pessimistischen Erwartungen Lügen strafen, wäre es durchaus möglich, dass die Aktienmärkte weiterhin unterstützt werden“, erwartet Streibel.

Angesichts des zunehmend restriktiven monetären Umfelds zweifelt daran Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp, weil es die Gewinnaussichten am deutschen Aktienmarkt verschlechtere. „Daher erwarten wir in den kommenden Monaten nervöse Aktienmärkte mit überdurchschnittlich hohen Kursschwankungen“, schreibt er in seinem Wochenausblick.

In dieser Gemengelage zwischen Bangen und Hoffen müssen sich die Anleger auf Kursschwankungen und deutliche Rücksetzer an den Aktienmärkten gefasst machen. Die Aktienkurse befinden sich in diesem Jahr bestimmt nicht auf einer Einbahnstraße nach oben. Doch Schwächephasen an den Börsen können Anleger zum günstigen Einstieg nutzen.