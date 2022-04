Geldpolitik : Schwacher Yen schürt Angst vor Hyperinflation

Der Gouverneur der Bank von Japan, Haruhiko Kuroda, hat zweimal eine starke und schnelle Abwertung des Yens erlebt: am Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2013 und derzeit, weniger als ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Zwischen beiden Episoden gibt es einen großen Unterschied. „Die Abwertung im Jahr 2013 war durch die Bank von Japan getrieben“, sagt Masamichi Adachi, Japan-Volkswirt der Bank UBS. „Die aktuelle Abwertung treiben andere Notenbanken.“

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Adachi spielt darauf an, dass Kuroda 2013/14 mit der Ausweitung des Ankaufs von Staatsanleihen und dem Kauf von börsengehandelten Aktienfonds die Geldpolitik stark lockerte und damit den Yen schwächte. Von März 2013 bis Juli 2015 verlor der Yen zum Dollar rund 32 Prozent an Wert, und der Kurs stieg bis auf 124 Yen je Dollar. Die aktuelle Abwertung erreicht diese Dimensionen. Seit Dezember 2020 büßte der Yen rund 25 Prozent an Wert ein und wurde zuletzt um 128 Yen je Dollar gehandelt. Das ist ein 20-Jahres-Tief. Allein seit Anfang März hat der Yen zum Dollar 11 Prozent an Wert verloren. Der reale effektive Wechselkurs, der die Inflationsdifferenzen zu den wichtigsten Handelspartnern berücksichtigt, liegt so niedrig wie seit den Siebzigerjahren nicht mehr.

Doch im Unterschied zu 2013 hat die Bank von Japan ihre expansive Geldpolitik seit Monaten nicht mehr korrigiert. Es sind die anderen großen Notenbanken wie die amerikanische Federal Reserve, die Bank von England oder die Europäische Zentralbank, die ihre Geldpolitik straffen und so zur Schwäche des Yens beitragen. Daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Die westlichen Zen­tralbanken arbeiten gegen steigenden Inflationsdruck, während die Bank von Japan dazu noch keinen Anlass sieht. „Die Rolle der Bank im derzeitigen Umfeld ist völlig klar: beharrlich mit der aktuellen monetären Lockerung weitermachen“, sagte Kuroda Ende vergangener Woche in einer Rede vor Studenten in New York.

Bei der Sitzung des geldpolitischen Rats an diesem Mittwoch und Donnerstag wird keine Änderung der Geldpolitik erwartet. „Wenn die Bank beim ersten Zeichen von Inflation das Handtuch wirft, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit und untergräbt ihre jahrelang verfolgte Strategie, das deflationäre Denken in Japan zu brechen“, sagt Frederic Neumann, der für die Bank HSBC die Analyse der asiatischen Wirtschaften mitverantwortet. Im März erreichte die Inflation in Japan 0,8 Prozent. Dieser Wert ist durch Sondereffekte verzerrt. Die meisten Verbraucher spürten schon eine Inflation von mehr als 3 Prozent, schreibt Kentaro Koyama, Chefökonom der Deutschen Bank in Tokio, in einer Analyse.

Die Zentralbank spielt geldpolitisch gegen die Finanzmärkte, weil der Sog der steigenden langfristigen Zinssätze im Westen auch die längerfristigen Zinsen in Japan nach oben zieht. Das gefährdet das Ziel der Bank, im Rahmen ihrer Kontrolle der Zinskurve den zehnjährigen Zinssatz nur im Band von plus/minus 0,25 Prozent um die Nullmarke schwanken zu lassen. Zweimal sah die Notenbank sich schon gezwungen, mit zusätzlichen Ankäufen von Staatsanleihen teils zum Festzins von 0,25 Prozent die Obergrenze von 0,25 Prozent zu verteidigen. Ende März kaufte die Notenbank binnen drei Tagen außerplanmäßig Staatsanleihen für 2 Billionen Yen (15 Milliarden Euro). Seit vergangenem Mittwoch gab die Bank außerplanmäßig schon mindestens 2,3 Billionen Yen (16,7 Milliarden Euro) für Staatsanleihen aus. Das Angebot unbegrenzter Käufe von Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit zum Festzins von 0,25 Prozent verlängerte die Bank am Dienstag um zwei weitere Tage.

Warnungen aus dem Finanzministerium

Sosehr Kuroda betont, dass die Abwertung des Yens netto von Vorteil für die japanische Wirtschaft sei, zeigen sich zwischen der Regierung in Tokio und der Notenbank erste Risse in der Einordnung der Yen-Schwäche. Finanzminister Shunichi Suzuki denkt, dass die negativen die positiven Folgen überwiegen. Das liegt unter anderem daran, dass der schwache Yen die hohe Energieimportrechnung zusätzlich verteuert. Vor der wichtigen Oberhauswahl im Juli schmeckt das der Regierung nicht.