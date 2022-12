Energie aus Russland : Der Westen deckelt den Ölpreis – und dann steigt er

Der Ölmarkt reagiert am Montag mit einem kräftigen Preisanstieg auf EU-Embargo und G-7-Preisdeckel für russisches Öl. Was heißt das für Verbraucher?

Aufgabe eines Preisdeckels ist es gemeinhin, für niedrigere Preise zu sorgen: Der Ölpreisdeckel, der am Montag zusammen mit einem EU-Embargo für per Schiff transportiertes russisches Öl in Kraft getreten ist, scheint aber die gegenteilige Wirkung zu haben. Die Ölpreise jedenfalls sind am Montag unter den neuen Regelungen zunächst kräftig gestiegen, auf zeitweise 87,97 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent und auf 82,20 Dollar für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate, bevor es eine Gegenbewegung gab.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wie passt das zusammen? Ziel der politischen Regelungen ist es, Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft zu begrenzen. Deshalb hat die Europäische Union ein Embargo für die Einfuhr auf ihr Territorium beschlossen, allerdings zunächst mit diversen Ausnahmen, insbesondere für Öl, das per Pipeline kommt. Zudem gilt der Preisdeckel von 60 Dollar je Barrel für Öl der russischen Sorte Urals auch für Unternehmen aus der EU, aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien und Großbritannien, die Öl mit ihren Schiffen transportieren oder die Ladungen versichern.

Ölpreisanstieg auf mehr als 100 Dollar?

Die ersten Analysten halten jetzt einen Anstieg des Ölpreises auf mehr als 100 Dollar in den nächsten Monaten für möglich. Während EU-Embargo und G-7-Preisdeckel für Russland die Einnahmen aus dem Geschäft begrenzen könnten, dürften die Regelungen für den Weltmarkt eher preistreibend wirken, so wird argumentiert: Russland hat angekündigt, Länder, die am Preisdeckel teilnehmen, nicht mehr beliefern zu wollen. Russlands Vizeregierungschef Alexander Nowak bekräftigte das noch einmal im russischen Staatsfernsehen. So könnte das Weltangebot an Öl vorübergehend rückläufig sein, wenn Russland die Umstellung auf andere Absatzländer zumindest nicht schnell gelingt.

„Tatsächlich könnte der relativ niedrige Preisdeckel für ein höheres Ölpreisniveau am Weltmarkt sorgen“, sagte Frank Schallenberger, Ölfachmann der Bank LBBW. Nachdem für den Deckel lange über 65 bis 70 Dollar je Barrel geredet worden sei, liege die Grenze jetzt bei 60 Dollar und damit doch unter dem, was bislang für russisches Öl der Sorte Urals gezahlt worden sei. „Dieser relativ niedrige Preisdeckel könnte durchaus dazu führen, dass die russische Ölproduktion gedrosselt wird und somit das weltweite Ölangebot geringer ausfällt – denn mit dem relativ niedrigen Preis sinkt der Anreiz für Russland, die Ölproduktion auf einem relativ hohen Niveau zu belassen“, sagt Schallenberger. Das Einfuhrverbot der Europäischen Union dürfte nach seiner Einschätzung zudem noch zu logistischen Schwierigkeiten führen. Im Oktober hatte die EU immerhin noch rund 1,4 Millionen Barrel Öl je Tag aus Russland importiert, zuvor waren es 2,5 Millionen Barrel je Tag etwa im Januar gewesen. Da die Umleitung von Öl nach Indien und China so schnell nicht zu 100 Prozent gelingen dürfte, werde das russische Ölangebot zunächst wohl recht deutlich sinken. „Ich rechne mit einem Minus von 0,5 bis 1 Millionen Barrel je Tag“, sagte Schallenberger: „Gut möglich also, dass auch schnell wieder Knappheiten am Ölmarkt gespielt werden.“