Warum mussten die Menschen in der DDR immer wieder vor Lebensmittelläden in der Schlange stehen, während es in der Bundesrepublik sogar Bananen gab? Warum war in der Bundesrepublik und im westlichen Ausland immer genug Angebot an Tankstellen und im Einzelhandel vorhanden, während es in der DDR und anderen kommunistischen Staaten an allem Möglichen mangelte?

Die Antwort sind die Preisdeckel, die es in der DDR für praktisch alles gab. Sie verknappen das Angebot. Für Betriebe im Ostblock stellte die Preisdeckelung keinen Anreiz zur Ankurbelung der Produktion dar. Wenn Begehrtes doch einmal vorhanden war, wurde es als „Bückware“ unter dem Ladentisch gehortet. Kaufen durften das nur Verwandte und Freunde – oder wer Westwährung hatte.