Für einen Baukredit sind derzeit gut und gerne 4 Prozent Zinsen fällig. Vor gut einem Jahr waren es noch weniger als ein Prozent. Und der Baukostenindex ist in zweieinhalb Jahren um 38 Prozent gestiegen. Ein toxischer Mix, der manchen Traum vom Eigenheim platzen lässt.

Bevor jedoch allzu viel Trübsal geblasen wird, sollte nicht vergessen werden, dass die staatlichen Bau- und Umbaukostenhilfen deutlich an Attraktivität gewonnen haben. Lohnte es im Zinstief kaum, sich mit den Zinsangeboten der staatlichen KfW auseinanderzusetzen, bieten sie jetzt immer noch Kreditzinsen von oft weniger als einem Prozent. Und in Kombination mit Tilgungszuschüssen lassen sie manches Projekt in ganz anderem finanziellen Licht erscheinen.

Sich mit den verschiedenen Förderprogrammen und ihren Bedingungen auseinanderzusetzen ist kein reines Vergnügen. Es ist aber für fast jeden Fall etwas dabei: für Umbauten, für Neubauten, für neue Heizungen (inklusive Wärmepumpen), für Solaranlagen, für sicherere Haustüren, für neue Fenster und für altersgerechte Duschen ohne Einstiegshürde.

Antragsarbeit vor dem Baubeginn

Die KfW bietet vor allem Kredite und nimmt meist die gesamte Immobilie in den Blick, die ein bestimmtes energieeffizientes Niveau erreichen muss. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist indes damit betraut, Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zu gewähren.

In allen Fällen ist wichtig, sich vor Beginn der Baumaßnahme mit dem entsprechenden Antrag zu befassen. Danach sind nur noch Steuervergünstigungen anhand der Baukostenabrechnungen möglich, die allerdings auch große Vorteile haben können.

Was einem nicht erspart bleibt: Es ist ein bisschen Rechnerei. Die KfW kommt vor allem für diejenigen infrage, die einen Kredit brauchen und die bereit sind, ihre gesamte Immobilie auf ein bestimmtes Energieeffizienzlevel zu bringen. Das ist nicht billig, bietet aber für Bestandsimmobilien die attraktivste Förderkombination aus günstigem Zins und einem Tilgungszuschuss – und spart im weiteren Betrieb der Immobilie viel Energie.

Simon aus Frankfurt und seine Familie haben sich für diese Variante entschieden. Er bringt mit seinen Brüdern die alte Immobilie der Mutter auf das Effizienzhauslevel 85. Das heißt, sie verbraucht 15 Prozent weniger Energie als das Referenzgebäude des aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetzes. Zum Vergleich. Der typische Neubau entspricht derzeit dem Effizienzhaus 55 in Bezug auf den Primärenergieverbrauch. Es ist das mindeste Level, das die KfW in ihren Umbauförderprogrammen anbietet. Wer es auf den Standard 70 oder gar 40 bringt, bekommt höhere Zuschüsse, muss aber einen entsprechend höheren Aufwand betreiben.

Hilfreiche Hinweise vom Energieberater

„Wir haben uns vom Energieeffizienzexperten hier sehr gut beraten gefühlt“, sagt Simon. Der ist vor jeder KfW-Maßnahme Pflicht. Eine Übersicht der zugelassenen Fachleute findet sich auf den Seiten der Deutschen Energie-Agentur (Dena). „Er hat uns genau erklärt, was nötig wäre, wenn wir einen noch besseren Standard anstreben würden, also dickere Dämmung und so weiter, und ob sich das aus seiner Sicht lohnt.“

Hilfreich waren auch Hinweise des Beraters, an mancher Stelle eine zusätzliche Tür einzubauen. So konnte die Immobilie mit fünf Wohneinheiten gefördert werden, also fünfmal den Tilgungszuschuss von 15.000 Euro erhalten, auch wenn es wahrscheinlich am Ende nur drei Parteien bewohnen werden.

Die KfW bietet ein telefonisches Info-Center mit persönlicher Beratung. Es wird dringend empfohlen, sich ausführlich mit den Fördermöglichkeiten und Bedingungen auseinanderzusetzen, bevor der Erstkontakt mit der Hausbank oder einer anderen Finanzierungsbank gesucht wird. Die KfW vergibt die Kredite nicht selbst. Sie darf als staatliche Bank mit subventionierten Kreditzinsen nicht in den direkten Wettbewerb mit Banken und Sparkassen treten.