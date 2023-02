Extreme Baukosten und gestiegene Zinsen haben den Deutschen offenbar den Spaß am Bauen oder Kaufen eines Ei­genheims verdorben. Aus einer Umfrage der Postbank-Tochtergesellschaft BHW, die der F.A.Z. vorab vorliegt, geht hervor, dass aktuell nur etwa 6 Prozent der Deutschen vorhaben, eine Immobilie zu bauen oder zu erwerben. Vor der Niedrigzinsphase, im Jahr 2012, hatten in einer vergleichbaren Umfrage mit 12 Prozent im­merhin doppelt so viele Menschen Bau- oder Kaufpläne geäußert. Ähnlich stark sind auch die Pläne für An- und Umbauten zurückgegangen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das passt zu Erhebungen der Europä­ischen Zentralbank. In ihrem „Finanz­stabilitätsbericht“ berichtet die Notenbank, in regelmäßigen Umfragen erklärten seit dem Zinsanstieg deutlich weniger Haushalte des Euroraums als zuvor, Bau oder Kauf eines Hauses zu beabsichtigen. Auch die Bundesbank berichtet für Deutschland in diesem Zusammenhang von einer deutlichen Korrelation.