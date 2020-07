Wirecard-Skandal : Raus aus dem Dax!

Wirecard muss raus aus dem Dax. Das Unternehmen hat den Antrag auf ein Insolenzverfahren gestellt, die ersten Kunden sind weg, die Aktionäre sowieso, und der Insolvenzverwalter sammelt Interessenten, um Teile von Wirecard noch irgendwie versilbern zu können. Die Erschütterungen des einst gefeierten Börsenstars aus Bayern sind mittlerweile bis ins politische Berlin spürbar. Wer bisher noch geglaubt hatte, dass im Fall Wirecard Murphy`s Law galt – also alles schiefging, was schiefgehen konnte –, der ist auf dem Holzweg. Bei Wirecard ging schief, was niemals hätte schiefgehen dürfen.

Was Unvermögen, was systemisches Versagen, was vielleicht sogar Vorsatz war, ist noch unklar. Wer die Verantwortung für diesen Skandal am Ende zu welchen Teilen trägt, ist noch nicht absehbar. Die Konsequenzen auch nicht. Aufsicht, Prüfer, Politik, Aufsichtsrat, Vorstand, alles eine große Nebelwand, die täglich eher noch größer als kleiner wird.

Börse verweist auf geltende Regeln

Für ein starkes Signal könnte wenigstens die Deutsche Börse sorgen, indem sie Wirecard aus dem Dax 30 wirft. Denn was hat ein solches Unternehmen in einem Index zu suchen, der die 30 wertvollsten Unternehmen Deutschlands abbilden soll? Gar nichts. Wenn schon der Insolvenzantrag nicht ausreicht, um Wirecard aus dem Leitindex zu katapultieren, dann wenigstens ein Kriterium, auf das die Börse sonst so große Stücke hält: die Börsenbewertung, also die Marktkapitalisierung. War Wirecard bei der Aufnahme in den Dax vor zwei Jahren noch rund 25 Milliarden Euro wert, so sind es derzeit noch rund 300 Millionen Euro.

Die Börse verweist auf die geltenden Regeln. Die Indexzusammensetzung werde regelmäßig überprüft, der nächste Termin dafür stehe im September an. Das dürfte die Dax-Zugehörigkeit von Wirecard dann tatsächlich beenden. Bis dahin sind es noch rund zwei Monate. Damit vergeht wieder Zeit. Es scheint symptomatisch für diesen Betrugsfall, dass niemand die Dringlichkeit zum Handeln sieht. Jahrelang konnte ein Vorstandsvorsitzender fernab von jedem „Kodex für gute Unternehmensführung“ schalten und walten, wie es ihm beliebte.

Wer heute mit großen institutionellen Anlegern spricht, bekommt immer die gleiche wachsweiche Aussage: „Wir haben die starke Stellung des Vorstandsvorsitzenden in vielen Investorengesprächen adressiert und auf das Thema Governance wiederholt hingewiesen.“ Ergebnis: Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun galt als unersetzbar. Sein Weggang bei Wirecard wurde als nahezu unmöglich eingestuft. Wirecard blieb in vielen Publikumsfonds der Fondsgesellschaften liegen; die in Aussicht gestellten Kursgewinne waren einfach zu verlockend – sogar noch bis kurz vor dem Insolvenzantrag,

Die abwartende Haltung der Börse ist ein Fehler

Abwarten und Teetrinken galt auch für die Prüfer. Monatelang wurde die Bilanz verschleppt. Ein regelkonformer Abschluss war – mittlerweile wissen wir warum – nicht möglich. Dass das vielleicht auch die Prüfer der Prüfer auf den Plan hätte rufen sollen, Fehlanzeige. Kommt Zeit, kommt Rat. Die abwartende Haltung der Börse ist ein Fehler. Vielleicht sehen die Regeln das Vorgehen so vor, aber einen Sinn ergeben sie so nicht. Im Gegenteil: Die Börse erweist Aktienanlegern einen Bärendienst.

Wirecard ist ganz sicher keine Volksaktie, wie es einst die Telekom sein wollte – und später so viele Privatanleger enttäuschte. Der Fall Wirecard aber ist ein weiterer Nackenschlag für die ohnehin stark gebeutelte Aktienkultur in Deutschland. Der Dax ist ein Index, an dem sich Anleger orientieren. Was sagt es über einen Index aus, in dem sich über Monate ein Wert hält, der keinem Qualitätskriterium mehr standhält? Einzelaktionäre konnten ihr Engagement – meist mit hohem Verlust – beenden. Wer aber Produkte besitzt, die auf den Dax aufsetzen, wie ETFs oder Fonds, der muss bis mindestens September ausharren.

Das gehört zum Risiko am Kapitalmarkt, könnte man meinen. Börse ist aber nicht gleich Börse. Es ist ein Unterschied, ob sich Anleger im spekulativen Bereich von Zertifikaten oder Pennystocks auf der Suche nach dem großen Geld verheddern oder ihre Altersvorsorge mit Aktienprodukten unterlegen wollen und sollen und sich dabei an soliden Werten orientieren, wie es der Dax suggeriert. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Auch mit Dax-Unternehmen lässt sich sehr viel Geld verlieren.

Mehr zum Thema 1/

Bayer, Daimler, Continental, die Anteilseigner von diesen Unternehmen können ein leidvolles Lied davon singen. Schwankende Geschäftsverläufe gehören zum Risiko an der Börse, Betrug dagegen gehört geahndet. In anderen Indizes wie dem Stoxx Europe 600 oder dem F.A.Z.-Index ist Wirecard übrigens nicht mehr enthalten. Die Deutsche Börse sollte diesem Beispiel für den Dax endlich folgen. Es ist an der Zeit.