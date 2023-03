Wer Emissionsstatistiken in dieser Woche auf neue Anleihen europäischer Banken hin durchstöbert, stößt nur auf sehr wenige. Und wenn man doch frisch verkaufte Bankanleihen findet wie etwa von der DZ Bank, der LBBW , der ING oder der Helaba , dann hat die Nachrichtenagentur Bloomberg dahinter das Wort „sole“ gesetzt. Das bedeutet in der Regel so viel wie: Nur eine Bank, meist sie selbst, hat allein diese Anleihe unter die Anleger gebracht und dafür nicht die Hilfe anderer Banken in einem Konsortium benötigt. Das liegt eher nicht daran, dass Bankanleihen derzeit weggehen wie geschnitten Brot, sondern vielmehr an den kleinen Emissionsvolumina.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Banken leihen sich auf dem Interbankenmarkt derzeit durchaus kurzfristig gegenseitig Geld, was als Zeichen gilt, dass eine Finanzkrise nicht bevorsteht. Der Markt für große und länger laufende Bankanleihen, im Fachjargon „Primärmarkt“ genannt, ist dagegen derzeit nahezu tot. „Große Primäraktivität ist seit 13. März weitgehend ausgeblieben“, berichtet Christian Keller, der für die US-Bank Citigroup in Frankfurt das Handelsgeschäft leitet. Der 13. März war der Montag nach dem Wochenende, an dem die Silicon Valley Bank insolvent ging und an dem die deutsche Finanzaufsicht auch die deutsche SVB-Zweigstelle schloss.