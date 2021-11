Aktienmarkt : Der Leerverkäufer

Die Adler-Gruppe ist ein zusammengenähter und überschuldeter Schrotthaufen, der nur zum Nutzen einer geheimnisvollen, kleptokratischen Kabale betrieben wird.“ Die Schlussfolgerungen des 61-seitigen Berichts der Investmentfirma Viceroy über die Immobiliengruppe, der am 6. Oktober veröffentlicht wurde, hätten kaum vernichtender sein können. Die Reaktion des Marktes war ebenso dramatisch: Der Aktienkurs von Adler fiel an diesem Tag um 30 Prozent und hat sich seitdem nicht mehr erholt. Die Immobiliengruppe Adler, die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat und 70. 000 Wohnungen in ganz Deutschland besitzt, hat die Vorwürfe in vollem Umfang bestritten, aber das Urteil von Viceroy bleibt unverändert: Das Immobilienkonglomerat sei „nicht investierbar“.

Die Strategie von Viceroy funktioniert so: Die Investmentfirma wettet gegen börsennotierte Unternehmen, die sie für korrupt oder schlecht verwaltet hält, und veröffentlicht dann die angeblichen Unregelmäßigkeiten. Ziel ist es, den Aktienkurs zu drücken. Je tiefer die Aktie von Adler fällt, desto mehr Geld verdient Viceroy.

Diese Praxis, die als aktivistischer Leerverkauf bekannt ist, ist legal – wenn auch umstritten. Kritiker weisen auf den Interessenkonflikt dieser Investoren hin und argumentieren, dass man nur unbeteiligten Beobachtern zutrauen könne, den richtigen Wert von Aktien zu beurteilen. Aktivistische Leerverkäufer entgegnen dem, dass sie Missstände in den Unternehmen ans Licht bringen und ihren Worten Taten folgen lassen.

Hinter Viceroy steht ein 48 Jahre alter Engländer: Fraser Perring, ein Mann, dem es an Selbstbewusstsein nicht mangelt. Er ist sich sicher, dass seine Nachforschungen Probleme des deutschen Wirtschafts- und Regulierungsestablishments aufgedeckt haben. Das war jedoch nicht sein primäres Ziel: „Ich bin hier, um Geld zu verdienen, ich bin keine Wohltätigkeitsorganisation“, sagte er der F.A.Z. während eines munteren Telefoninterviews. Als ob es noch eines Beweises bedürfte, erzählte er, dass er sich gerade einen BMW M5 als Geburtstagsgeschenk gekauft habe. Mit dem Kauf wolle er auch die Veröffentlichung seines Adler-Berichts feiern, sagte er.

Wirecard aufgemischt

Fraser Perring taucht am 24. Februar 2016 in der deutschen Wirtschaftsszene auf, als er zusammen mit dem britischen Leerverkäufer Matthew Earl einen kritischen Bericht über Wirecard veröffentlicht. Damals rühmte sich der deutsche Zahlungsabwickler seines schnellen Wachstums und einer Börsenbewertung von mehr als fünf Milliarden Euro. Kritiker gab es zu dem Zeitpunkt nur wenige. Zum kleinen Kreis der Kritiker zählten Dan McCrum von der Financial Times oder die Leerverkäuferin Anne Stevenson-Yang von J Capital Research. Der Bericht von Perring und Earl, der über ihre Firma Zatarra Research & Investigations veröffentlicht wurde, unterstellte Wirecard „weitreichende Korruption und Unternehmensbetrug“ und behauptete, dass die Aktie praktisch wertlos sei. Der Wirecard-Aktienkurs ging an diesem Tag 12 Prozent in die Knie.