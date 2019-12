Börse statt Hausbank : Es war einmal in Amerika

Dass die Kapitalmärkte in den Vereinigten Staaten so bedeutend wurden, liegt auch am historischen Eisenbahnbau – und an der damaligen Schwäche der Banken. Europa kann heute daraus lernen.

Die Wall Street spielt im internationalen Finanzgeschäft in einer eigenen Liga. „Die amerikanischen Kapitalmärkte sind die größten, tiefsten, und dynamischsten der Welt und spielen für die amerikanische Wirtschaft eine entscheidende Rolle.“ So formulierte es der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin im vergangenen Jahr in einem Bericht über die regulatorischen Rahmenbedingungen in Amerika. In diesem Punkt kann ihm niemand widersprechen.

Norbert Kuls Freier Autor in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die wirtschaftliche Bedeutung ist so groß, weil sich in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu anderen Industrieländern – unter anderem den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) – mehr Unternehmen über die Kapitalmärkte finanzieren als über Banken. „Kleine wie große Anleger stellen das Kapital bereit, um Innovation, wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern“, erläutert Kenneth Bentsen, der Chef des amerikanischen Wertpapier-Branchenverbands Sifma. Unternehmen finanzieren durch die Ausgabe von Anleihen oder Aktien neue Fabriken oder Technologien. Behörden finanzieren Infrastrukturprojekte und im Gegenzug bilden amerikanische Kleinanleger Vermögen für ihre Rente oder für die Ausbildung der Kinder.

Die Europäische Kommission will mit der geplanten Kapitalmarktunion ebenfalls einen tiefen, also sehr liquiden, und gemeinsamen Kapitalmarkt schaffen, um die Finanzierung von Unternehmen unabhängiger von Bankkrediten zu machen und neue Anlagemöglichkeiten für Sparer und Investoren zu eröffnen.

Brüssel forciert Aufholjagd

Europa hat eine Menge aufzuholen. Nach Angaben der Sifma entfielen im Jahr 2018 rund zwei Fünftel der weltweit ausstehenden Anleihen auf amerikanische Emittenten. Das sind Papiere im Wert von rund 43 Billionen Dollar. Das war fast doppelt so viel wie auf den EU-Märkten – ohne Großbritannien. Der Löwenanteil des amerikanischen Anleihemarktes entfällt auf Staatsanleihen (37 Prozent), gefolgt von Hypothekenpapieren (23 Prozent) und Unternehmensanleihen (22 Prozent). Auch die Aktienmärkte werden von amerikanischen Börsen dominiert. Dort entfallen ebenfalls zwei Fünftel des weltweiten Börsenwerts auf amerikanische Marktplätze – angeführt von den Platzhirschen New York Stock Exchange und Nasdaq. Der gesamte Börsenwert, also die Marktkapitalisierung der an amerikanischen Börsen gelisteten Unternehmen, beträgt 30 Billionen Dollar.

Die neben der gerade erst an die Börse gegangenen staatlichen Ölgesellschaft Saudi-Arabiens, Saudi Aramco, beiden einzigen Aktiengesellschaften, deren Börsenwert jeweils 1 Billion Dollar übertrifft, haben ihren Hauptsitz in Amerika: der Elektronikhersteller Apple und der Softwarekonzern Microsoft. Zum Vergleich: Das gemessen am Börsenwert größte deutsche Unternehmen, der Softwarekonzern SAP, kommt auf nur 166 Milliarden Dollar. Apple und Microsoft sind also jeweils mehr als sechsmal so viel wert wie SAP. Insgesamt sind die amerikanischen Aktienmärkte gemessen an der Marktkapitalisierung fast viermal so groß wie die Märkte der EU.

Was aber sind die Gründe dafür, dass der amerikanische Kapitalmarkt eine größere Bedeutung für amerikanische Unternehmen hat als Banken? Immerhin zählen die größten amerikanischen Banken wie JP Morgan Chase oder die Bank of America selbst zu den größten amerikanischen Konzernen. Allerdings war das nicht immer so, wie die Juraprofessoren Jeffrey Gordon und Kathryn Judge von der New Yorker Columbia University in einem Fachaufsatz zur „Entstehung einer Kapitalmarktunion in den Vereinigten Staaten“ ausführen.

Im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, als in Amerika Eisenbahngesellschaften wie Union Pacific oder New York Central das Wachstum antrieben und die ersten großen Industriekonzerne entstanden, gab es keine nationalen, also amerikaweit präsenten Banken. Im Gegenteil: Das amerikanische Bankensystem war sehr fragmentiert. Aus politischen Gründen, etwa dem Machtanspruch von Bundesstaaten und lokalen Eliten sowie einer populistischen Stimmung gegen zu mächtige Banken, blieb das Geschäft der Kreditinstitute regional begrenzt. „Das resultierte in einem verkümmerten Bankensystem, das nicht die Kapazität hatte, Großunternehmen zu finanzieren“, folgern Gordon und Judge.