Teure Häuser : Der Inflation fehlen die Immobilienpreise

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich dafür ausgesprochen. Es gebe zwar allerhand nicht zu unterschätzende technische Herausforderungen. Und die Ergebnisse dürften nicht so aufsehenerregend ausfallen, wie manche vielleicht meinten. Aber man solle doch zumindest darüber „nachdenken“, die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum bei der Inflationsmessung für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) künftig stärker zu berücksichtigen, fordert Weidmann.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

In Europa fließe diese Größe gar nicht in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) ein, sondern nur Mieten – in den Vereinigten Staaten mache diese Größe dagegen 24 Prozent aus und in Deutschland in der nationalen Verbraucherpreisstatistik immerhin 10 Prozent. Es geht um eine interessante Frage: Die EZB überprüft derzeit ihre Strategie, dabei soll nicht nur über das Inflationsziel der Notenbank diskutiert werden. Auch der Prozess, wie die Inflation gemessen wird, kommt in den Blick.

Kritiker sagen, die in der Eurozone gemessene Inflation falle künstlich niedrig aus, eben weil die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum – und damit die gerade in Deutschland zum Teil heftig gestiegenen Immobilienpreise – nicht berücksichtigt würden. Aus der EZB kommen bislang etwas gemischte Signale, wie man mit dem Thema umgehen will. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane und auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde haben signalisiert, dass sie die Schwierigkeiten sehen und durchaus anerkennen.

Zugleich deutete Lagarde aber auch an, dass es nicht ganz einfach und schnell möglich sein wird, das zu ändern. Schließlich werden die Daten von der Statistikbehörde Eurostat erfasst, und die hatte sich in der Vergangenheit durchaus schon um Verbesserungen bemüht – war dabei aber auf alle möglichen methodischen Probleme gestoßen. Unlängst gab es schon Medienberichte, die EZB habe das Thema als „zu kompliziert“ zu den Aktien gelegt. Das scheint aber nicht zu stimmen.

Nach allem, was man hört, steht die EZB mit dem Strategie-Überprüfungsprozess noch am Anfang. Entscheidungen seien noch nicht gefällt. Die technischen Schwierigkeiten sind dabei aber alles andere als trivial. Zum Teil sind sie sogar fast grundsätzlich-systematischer Natur. Und zum Teil resultieren sie daraus, dass zur Eurozone 19 verschiedene Länder gehören, in denen auch das Wohneigentum und die Mieten eine unterschiedliche Rolle spielen. Das ganze Konzept der Inflation und der Geldpolitik in der Eurozone beruht grundsätzlich auf einer Messung der Verbraucherpreise.

Methodische Schwierigkeiten

Es gibt zwar immer mal wieder auch Forderungen, die Vermögenspreise zu berücksichtigen. Ökonomen wie Frederik Ducrozet vom Vermögensverwalter Pictet halten das aber für Unsinn: Es könne nicht Aufgabe der EZB sein, Vermögenspreise wie Aktienkurse, den Goldpreis oder eben auch die Immobilienpreise „stabil“ zu halten. Entsprechend könne es nur darum gehen, die Auswirkungen des Immobilienbooms auf die Verbraucherpreise stärker zu berücksichtigen, also ihre Folgen auf die regelmäßigen Ausgaben eines Haushalts.