Mario Draghi in der Krise : Der große Test für die EZB

Die Finanzmärkte haben am Freitag mit großer Nervosität die Entwicklungen in Italien verfolgt. Den angebotenen Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi hatte Präsident Sergio Mattarella am Donnerstagabend abgelehnt. Der Spread, der Abstand der Rendite italienischer Staatsanleihen zur deutschen Bundesanleihe, erreichte am Freitag mit 228,1 Basispunkten zeitweise den höchsten Stand seit einem Monat. Die Rendite der Anleihe selbst schwankte oberhalb von 3,2 Prozent. Die Werte von mehr als 4 Prozent aus dem Juni wurden aber nicht erreicht. Der Euro pendelte leicht oberhalb der Parität zum Dollar, eines Wechselkurses von eins zu eins, auf den er in dieser Woche zum ersten Mal seit 20 Jahren herabgesunken ist.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine spannende Frage dabei ist: Welche Auswirkungen hat die Regierungskrise in Italien auf die Europäische Zentralbank (EZB)? Schließlich will der EZB-Rat am Donnerstag zum ersten Mal seit elf Jahren die Leitzinsen anheben. Zugleich soll entschieden werden, ob die Notenbank ein neues Instrument einführt, mit dem sie Staatsanleihen einzelner Länder kaufen kann, wenn die Renditen aus dem Ruder laufen. Aus dem EZB-Rat ist zu hören, jedes Ratsmitglied werde nun natürlich die Italienkrise im Hinterkopf haben.

Draghi wieder im Mittelpunkt

Bemerkenswert dabei: Ausgerechnet die Geschehnisse um den früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi, der über viele Jahre die Zinsen im Euroraum niedrig gehalten hatte, werden jetzt, da die erste Zinserhöhung seit elf Jahren ansteht, zur Herausforderung für die EZB. Und wenn die Notenbank jetzt die Möglichkeit schafft, wofür vieles spricht, notfalls unbegrenzt Anleihen von Ländern wie Italien kaufen zu können, hofft sie sogar auf einen „Draghi-Effekt“: Für den früheren EZB-Präsidenten hatte 2012 allein die Ankündigung, zur Rettung des Euros nötigenfalls alles Erforderliche zu tun („whatever it takes“) dazu geführt, dass er seinen Worten zunächst keine Taten folgen lassen musste. Auch jetzt hofft die EZB, so glimpflich davon zu kommen. Wenn nicht, werde es teuer, heißt es in Notenbankkreisen.

Schon aktuell kauft die EZB italienische Staatsanleihen. Zwar waren ihre Nettoanleihekäufe Ende Juni ausgelaufen. Aber das Geld aus fällig werdenden Anleihen der alten Programme investiert sie in neue und behält sich dabei Flexibilität vor, kann also Länder in Turbulenzen wie Italien bevorzugen. Und schon in den vergangenen Monaten hatte sie italienische Staatsanleihen überproportional gekauft, wie das Forschungsinstitut ZEW in Mannheim berechnet hat.

Stärker noch als aktuelle Käufe italienischer Staatsanleihen dürfte aber schon die Ankündigung der Notenbank, bald ein neues Instrument für diese Angelegenheiten aufzulegen, Italien aktuell vor noch höheren Zinsen auf seine Staatsanleihen bewahren, meint Friedrich Heinemann, Ökonom am ZEW. Investoren an den Anleihemärkten und Hedgefonds, die jetzt auf weitere Kursverluste und damit höhere Renditen für Italiens Staatsanleihen wetten würden, riskierten schließlich, dass die EZB kommende Woche die Möglichkeit unbegrenzter Käufe solcher Anleihen beschließt – und die Marktentwicklung sich damit dreht.

Die EZB als Rücklaufsperre

Wohl auch deshalb sind die Renditen der italienischen Papiere jetzt noch nicht spektakulärer gestiegen. Mitte Juni, als die EZB ankündige, im Juli die Zinsen anzuheben, waren sie bis auf gut 4 Prozent geklettert. Das war immer noch weniger als in der Eurokrise mit zeitweise 7 Prozent, aber es reichte doch, die EZB zur Einberufung einer Notfallsitzung zu bewegen. Auf der wurde beschlossen, man wolle „beschleunigt“ an dem neuen Instrument arbeiten.

Eingegriffen werden soll damit aber nur, wenn die Renditen aufgrund von Spekulation an den Märkten hochschießen – nicht, wenn der Anstieg durch sogenannte Fundamentalfaktoren bedingt ist; letzteres soll heißen, wenn er gleichsam aus gutem Grund erfolgt.