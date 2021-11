Die Vermögensfrage : F.A.Z.-Index liefert seit 1961 Jahresrendite von im Schnitt 4,3 Prozent

Aus heutiger Sicht klingt es abenteuerlich, wie die tägliche Berechnung des F.A.Z.-Index während seiner Gründungszeit in den 1960er-Jahren ablief: Um die Mittagszeit notierten Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens die an der Frankfurter Börse ausgehandelten Kurse auf Listen und transportierten diese auf dem Moped in die Redaktion der F.A.Z. im Gallusviertel. Mitarbeiter der Zeitung wiederum brachten die Kursangaben zu einer amerikanischen Firma im Stadtteil Rödelheim, wo die Daten auf Lochkarten gespeichert wurden, um bis zum Nachmittag den neuesten Stand des F.A.Z.-Index zu berechnen. Über die aktuellen Ausgaben der Zeitung kamen die Indexdaten dann jeweils am Tag darauf zu den Lesern und Anlegern.

Diese analogen Zeiten sind längst vorbei, doch den F.A.Z.-Index gibt es noch immer. Mittlerweile lässt er sich natürlich ständig live im Internet ablesen, ganz unabhängig von Zeit und Ort. In jeder Sekunde aktualisiert der von der F.A.Z. beauftragte Indexanbieter Solactive den Stand. Er berechnet diesen auf Grundlage der Aktienkurse der 100 im Index enthaltenen Unternehmen, die sich zwischen 9 Uhr und 17.45 Uhr auf dem elektronischen Handelssystem Xetra der Deutschen Börse bilden. Die zwölf Branchenindizes der F.A.Z.-Indexfamilie werden alle 15 Sekunden aktualisiert. Veröffentlicht werden die Indexdaten von der Kursvermarktung der Börse Stuttgart.