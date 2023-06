Aktualisiert am

Der Euro hat seinen internationalen Marktanteil unter den Währungen der Welt mit rund 20 Prozent im vergangenen Jahr weitgehend behauptet. Obwohl mit dem Ukrainekrieg ein geopolitisches Drama unmittelbar an den Grenzen des Euroraums stattfindet und obwohl die Geldentwertung des Euro mit Inflationsraten von zeitweise mehr als 10 Prozent so hoch war wie noch nie in der Geschichte der europäischen Währungsunion, sind die internationalen Anleger, Handelsunternehmen und Staaten nicht aus dem Euro geflüchtet.

Gleichwohl hat es bemerkenswerte Verschiebungen gegeben, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem am Mittwoch vorgestellten jährlichen Bericht zur internationalen Rolle des Euros ausführt.

Offenbar hatte es Befürchtungen gegeben, der Ukrainekrieg könnte den Euro international stärker treffen als den Dollar, einfach weil sein Währungsgebiet dichter an Russland und der Ukraine gelegen ist und die Abhängigkeit von Russland beispielsweise in der Energieversorgung viel stärker war. Auch die Lieferausfälle aus der Ukraine beispielsweise bei Getreide oder Sonnenblumenöl hatten die Inflation im Euroraum stärker befeuert als in den Vereinigten Staaten.

Lagarde: Euro bleibt widerstandsfähig

„Trotz einer Reihe neuer Schocks blieb die internationale Rolle des Euro im Jahr 2022 widerstandsfähig“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Allerdings sollte der Status als internationale Währung nicht als selbstverständlich angesehen werden. Diese neue Situation erhöht die Verantwortung der europäischen Politik, Bedingungen zu schaffen, unter denen der Euro gedeihen kann.“

Eine bemerkenswerte Entwicklung hinsichtlich des Euro-Bargeldes gab es zu Beginn des Ukrainekriegs. Während schon zu Anfang der Pandemie eine verstärkte Nachfrage nach Euro-Bargeld zu verzeichnen war, obwohl die Menschen im Handel zur Kartenzahlung angehalten wurden, hatte sich das im Laufe der Zeit wieder normalisiert.

Als dann der Ukrainekrieg begann, flammte die Euro-Bargeldnachfrage jedoch abermals auf. Und zwar nicht nur aus dem Euroraum; da besonders aus den Staaten in der Nähe des Kriegsgebiets wie Litauen, Estland oder Finnland. Sondern auch aus Ländern außerhalb des Euroraums, vor allem wohl aus Osteuropa.

Besonders gefragt waren dabei die großen Scheine zu 100 und 200 Euro. Schon im Mai vorigen Jahres scheint sich das wieder etwas beruhigt zu haben. Eine vergleichbare Nachfrage nach Dollar-Bargeld war in dem Zeitraum offenbar nicht zu beobachten.

Interessant ist auch, was sich bei den Währungsreserven der Staaten getan hat. Im vorigen Jahr war der Wechselkurs des Dollars zeitweise sehr stark. In dieser Phase haben offenbar viele Manager von Währungsreserven amerikanische Staatsanleihen verkauft, die als Dollar-Reserven gehalten wurden, weil durch den Wechselkursanstieg die Bestände oberhalb ihrer Zielwerte lagen. Stattdessen gekauft wurden neben Euro auch Anlagen in Währungen wie dem japanischen Yen oder dem britischen Pfund. Auch die Gold-Käufe der Notenbanken waren außergewöhnlich hoch, neben der Türkei und China investierten auch Ölstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate einen Teil ihrer Erträge aus dem boomenden Rohölgeschäft in Gold.

Der Aufstieg von Chinas Renminbi

Den Aufstieg der chinesischen Währung Renminbi beobachtet die EZB aufmerksam. Aktuell muss der Euro diese aber wohl noch nicht als Konkurrenz um Platz zwei der internationalen Währungen fürchten. Dass es aber auch bei den Weltwährungen mit der Zeit Veränderungen geben kann, daran erinnerte die EZB am Beispiel der Ablösung des britischen Pfunds als Weltleitwährung durch den Dollar vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Chinas Währung hat 2022 im Russland-Geschäft an Bedeutung gewonnen. Seit Kriegsbeginn ist der Anteil der russischen Exporte, die in Rubel oder Renminbi beglichen werden, deutlich gestiegen; zum Teil eine Folge der Sanktionen des Westens, zum Teil aber auch eigener Bestrebungen Russlands und Verschiebungen bei den Handelspartnern.

„Der in Renminbi fakturierte russische Handel stieg im Dezember 2022 auf 16 Prozent, nachdem er kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine praktisch bei Null lag“, schreibt die EZB: „Parallel hat die Verwendung des Renminbi im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr Russlands erheblich zugenommen.“

In vielen Kategorien, die von der EZB regelmäßig beobachtet werden, hält der Euro sich aber auf einem guten zweiten Platz nach dem Dollar, mit klarem Abstand vor Yen und Renminbi. Das gilt für den Einsatz als Währungsreserve ebenso wie am Anleihemarkt, bei internationalen Krediten, im grenzüberschreitenden Zahlungssystem Swift oder bezüglich der Umsätze am Devisenmarkt.

Die Einführung eines digitalen Euros in den kommenden Jahren dürfte dabei nicht unbedingt eine Ausweitung der internationalen Bedeutung der Währung bringen, wenn andere ähnliches etablieren. Wichtig sei eine Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit, meinte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta: „Die weitere wirtschaftliche und finanzielle Integration Europas wird entscheidend dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Rolle des Euro in einer potentiell stärker fragmentierten Weltwirtschaft zu stärken.“