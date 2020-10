Umbau des Leitindex : Aus der Zeit gefallen

An der Deutschen Börse tüfteln sie derzeit im Verborgenen an einem großen Plan. Es geht um nichts weniger als um ihre bekannteste Marke, die selbst im aktienscheuen Deutschland fast jedermann ein Begriff ist: Die Rede ist vom Dax. Seit Jahr und Tag, genauer gesagt seit 1988, schauen die Deutschen auf den Deutschen Aktienindex, wie er mit vollem Namen heißt, um zu erfahren: Wie ist gerade die Stimmung in der Wirtschaftswelt? Wer leidet und wer ist obenauf? Der Dax ist auf diese Weise zu einer Art Fernsehstar geworden, der in den wichtigsten Nachrichtensendungen nicht fehlen darf. Den Zusatz „Leitindex“ hat er sich redlich verdient.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Allerdings hat der Ruhm verdeckt, dass der Dax in vielerlei Hinsicht aus der Zeit gefallen ist. Das Regelwerk wurde all die Jahre zwar behutsam angepasst, aber vieles stand nie zur Debatte. Die Zahl der Dax-Mitglieder zum Beispiel. 1988 mag es eine gute Idee gewesen sein, sich am ältesten Börsenindex der Welt zu orientieren, dem amerikanischen Dow Jones, der ebenfalls 30 Mitglieder hat. Aber heutzutage hat kaum eine Volkswirtschaft, die etwas auf sich hält, in ihrem wichtigsten Börsenbarometer nur 30 Werte. Wobei dies mitnichten nur eine Frage nationalen Stolzes ist, sondern noch in eine weitere, viel wichtigere Frage mündet: Ist der Dax in seiner jetzigen Form für Anleger optimal konstruiert?