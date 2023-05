Darf ein Analyst fallende Kurse prognostizieren? Diese Frage beschäftigt mich seit langer Zeit. Mir geht es dabei weniger um das Schicksal des Überbringers schlechter Nachrichten. Die hatten schon in der Antike und haben auch heute noch einen schweren Stand. Das muss man aushalten können, sonst ist man fehl am Platze. Für mich steht die Frage vielmehr in einem anderen Kontext: Gemessen am Dax steigen Aktienmärkte, grob gerundet, in zwei Drittel der Zeit; nur in rund einem Drittel der Zeit fallen sie. Wer also fallende Kurse erwartet und verkündet, liegt statistisch in zwei Drittel aller Fälle daneben. Umgekehrt: Wer ausschließlich, egal, was auch immer los ist, mit steigenden Kurse rechnet, wird dauerhaft in zwei Drittel aller Fälle Recht bekommen. Das ist bestimmt keine schlechte Quote.

Die Kernfrage ist demnach: Ignoriere ich Wahrscheinlichkeiten, wenn ich einem Bärenmarkt das Wort rede? Das wäre kaum auszuhalten: Meine Arbeit besteht schließlich ausschließlich darin, Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abzuwägen. Wenn ich mit einer „Fällt“-Prognose die Grundlage meines Wirkens missachten würde, müsste ich schnellstens auf die Zweidrittellösung umschwenken. Ein andere Frage steht dem aber gegenüber: Wenn die Anzeichen für einen Bärenmarkt überragend sind, darf ich die in diesem Fall vorsätzlich ignorieren, um der überlagernden Zweidrittelquote gerecht zu werden? Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: Ich haderte manchmal wirklich mit dieser Frage. Das ist kein Schattenboxen.