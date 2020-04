Abschluss der Börsenwoche : Der Dax befindet sich in einer Bärenmarkt-Rally

Der deutsche Aktienmarkt schafft am letzten Handelstag der Woche ein deutliches Plus. Doch Fachleute sehen das als eine Zwischenerholung, die Gefahren für Anleger birgt.

Mit einem Tagesgewinn von 3,2 Prozent ging der Leitindex am Freitag auf 10.625 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht rettet der Dax damit immerhin ein bescheidenes Plus von 0,5 Prozent. Doch wie sieht das größerer Bild dahinter aus?

Wenn Menschen mit Erfahrungen konfrontiert werden, die ihnen Angst machen, suchen sie Hilfe bei Begriffen, die sie kennen; bei Erzählungen und Bildern, die ihnen vertraut vorkommen, analysierten Soziologen wie Heinz Bude oder Philosophen wie Hans Blumenberg. Nichts Neues unter der Sonne, ist die Abwehrhaltung gegen das Neue. Daran kann man denken, wenn jetzt Historiker die Corona-Pandemie gelassen in Relation zu Pest vergangener Jahrhunderte setzen oder Volkswirte die Härte der Lage mit der Finanzkrise 2008 vergleichen.

Für Börsianer ist ein solcher Begriff die „Bärenmarkt-Rally“. So was haben wir im Moment, sagen sie. Keine völlig verrückte, erschreckend neue Entwicklung an den Börsen. Sondern halt eine von Pessimismus geprägte Börse („Bärenmarkt“), an der trotzdem vorübergehend die Kurse auch mal wieder steigen müssen („Rally“). Dazu passte die zurückliegende Woche: Immerhin ein leichtes Plus auf Wochensicht wies der deutsche Aktienindex Dax bis zum Freitagnachmittag auf, vor allem Freitag und Dienstag waren gute Tage in einer schwierigen Zeit. Starke Aktien waren etwa Merck oder Deutsche Börse.

Aber war es das nun mit dem Niedergang an den Börsen? „Es ist noch nicht vorbei“, warnt Eugen Keller, Kapitalmarkt-Fachmann beim Bankhaus Metzler. Die Entlastung an den Aktienmärkten könnte sich als verfrüht erweisen, die schlechten Wirtschaftsnachrichten könnten erst am Anfang stehen. „Der Bärenmarkt könnte durchaus noch bis zum Frühjahr 2021 dauern“, glaubt auch Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.

Die vergangenen vier Wochen seien eben eine „Bärenmarkt-Rally“ gewesen, getrieben von der global abnehmenden Zahl an täglichen Neuinfektionen und der unglaublich expansiven Geld- und Fiskalpolitik. Hürkamp meint, der Dax werde sich wahrscheinlich mit hohen Schwankungen zwischen 8000 und 11.000 Punkten durch die nächsten Quartale bewegen – könnte zwischenzeitlich aber in Richtung Buchwert von 8700 Punkten fallen.

Angesichts rückläufiger Fallzahlen, der zunehmenden Öffnung einiger Länder und der Hilfsmaßnahmen sei am Markt Optimismus eingekehrt, glaubt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Diesen Optimismus teile er, wenngleich er sich vorstellen könne, dass es aufgrund der schnellen Rally noch zu kleineren Rücksetzern kommen könne: „Zyklische Sektoren wie Industrie, Minen und Halbleiter sehe ich in der Aufwärtsbewegung vorne, defensive Bereiche wie Haushaltsgüter und Lebensmittel dürften sich eher unterdurchschnittlich entwickeln.“