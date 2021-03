Ski und shoppen in der Schweiz : Der schwache Franken lockt – jedenfalls ein bisschen

Die eidgenössische Währung ist so billig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Schade, dass Shopping-Ausflüge ins Nachbarland und Skiurlaub wegen Corona gerade so schwer möglich sind.

Wenn doch nur Corona nicht wäre: Skifahren in der Schweiz wäre derzeit so günstig wie lange nicht mehr. Denn der Franken ist im Verhältnis zum Euro so schwach wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. 1,10 Franken gibt es aktuell für einen Euro. Doch die Schweiz ist weiter ein Risikogebiet, ein Urlaub dort hat nach der Rückkehr Quarantäne in Deutschland zur Folge.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Aber es gibt eine gute Seite: Wenn in den nächsten Monaten die Reisebeschränkungen womöglich wieder fallen, wird der Franken noch genauso schwach sein, vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer. „Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Jahr noch bis auf 1,15 Franken je Euro nachgibt“, sagt Sören Hettler, Währungsanalyst der DZ Bank. Längere Prognosen erstellt er nicht. Aber er deutet an, dass diese Größenordnung unter Berücksichtigung der Kaufkraft – Experten sprechen von Kaufkraftparitäten – ein angemessenes Niveau wäre und er daher im kommenden Jahr keine überraschende Stärke des Frankens befürchtet. Die derzeitige Entwicklung des Frankens sei keine Besonderheit im Vergleich zum Euro, auch zum Dollar hat er an Wert eingebüßt. Zur amerikanischen Währung liegt der Franken auf dem niedrigsten Niveau seit Herbst 2020.