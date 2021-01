Aktualisiert am

Trotz Unruhen in Washington

Trotz Unruhen in Washington :

Trotz Unruhen in Washington : Demokratischer Sieg treibt Aktienkurse

Am Vorabend rüttelten die Wahlergebnisse aus Georgia und die Unruhen am Kapitol die Wall Street durch. Die Auslandsbörsen dagegen sind auf Rekordkurs,

Ungeachtet der Unruhen vor und im Kapitol in Washington, die in der Nacht auch die Wall Street nicht kalt gelassen hatten, werden am deutschen Aktienmarkt Rekordstände erwartet.

Der vorbörsliche X-Dax sieht den Standradwerteindex Dax knapp unterhalb der Marke von 14.000 Punkten. Auch der Terminhandel auf den S&P-500-Index deutet eine Erholung der Wall Street an, auch wenn diese nicht an die Höchstkurse des Vortaages heranreicht.

Die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten im Rennen um die Senatssitze für den Bundesstaat Georgia und die damit verbundene Erwartung weiterer Hilfen für die gebeutelte Wirtschaft in der Corona-Pandemie wirkt an den Börsen unverändert als Treiber der Aktienkäufe. Denn mit einem Sieg im Senatsrennen könnten die Demokraten um den künftigen Präsidenten Joe Biden erst einmal durchregieren. Dies wird in Deutschland wesentlich positiver gesehen als in Amerika.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Dort hatte zwar der Dow-Jones-Index 1,4 Prozent im Plus erstmals in seiner Historie über die Marke von 31 000 Punkten geschlossen. Doch die von Trump-Anhängern angezettelte Aufruhr in Washington und die Unterbrechung der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlergebnisses hatten den wesentlich wichtigeren S&P-500-Index von einem Rekordhoch von 3783 Punkten getrieben. wieder auf 3748 Punkten zurückgehen lassen.

Belastend wirkten sich dabei die Technologiewerte aus. So verloren etwa Nvidia 6 oder Apple 4 Prozent. Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq-100, der Anfangsverluste zunächst wett gemacht hatte, schloss 1,4 Prozent im Minus mit 12.623 Zählern. Besonders stark unter Druck standen dabei allerdings Aktien chinesischer Konzerne. JD.com verloren 7,7 und Baidu 4,7 Prozent, nachdem die New Yorker Börse nun doch, drei chinesische Telekomunternehmen vom Börsenhandel ausschließen will.

Anleger gehen davon aus, dass die Technologie-Konzerne von einer demokratischen Regierung eher negativ gesehen werden. dabei spielen vor allem wettbewerbspolitische Erwägungen eine Rolle. Solar-Aktien wie Enphase, deren Kurs um 12 Prozent stieg, waren dagegen gefragt. Das gilt auch für Aktien von Waffenproduzenten, deren Kurse immer steigen, wenn Anleger eine Diskussion um schärfere Waffengesetze bevorstehen sehen. Smith & Wesson gewannen 18,4 Prozent, Sturm Ruger 12 Prozent.

Smith & Wesson 1 Woche Nasdaq Smith & Wesson Brands -- -- (--) NASDAQ Stuttgart Tradegate London Lang & Schwarz Frankfurt 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

In Japan stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 27.490 Punkte. Zwischenzeitlich kletterte er sogar auf den höchsten Stand seit August 1990. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,7 Prozent zu. Die Börse in Hongkong gab im Zeichen chinesisch-amerikansicher Spannungen dagegen leicht nach, Schanghai zeigte sich verhalten im Plus.

Die Unruhen in Washington schienen der ultimative Inbegriff von vier Jahren Trumpscher Präsidentschaft zu sein. „Aber niemand glaubt, dass die Wahlergebnisse dadurch umgestoßen werden", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege des Handelshaus Monex‘.

Wie schon an Wall Street waren auch in Japan Aktien von Banken und Versicherern gefragt. Ihre Kurse profitieren von höheren Renditen amerikanischer Anleihen, die zusammen mit höheren Haushaltsdefiziten unter einer demokratischen Regierung erwartet werden. Der Kurs von Dai-ichi Life stieg um 7,4 Prozent, die von SMFG, Mizuho und Mitsubishi UFJ um bis zu 5,5 Prozent.

Auch der Ölpreis nähert sich weiter seinen Vor-Corona-Ständen. Das Barrel (159 Liter) des Nordseeöls Brent kostet aktuell knapp 5 Dollar, amerikanisches WTI mehr als 51 Dollar. Die Krypto-Anlage Bitcoin verzeichnet weiter Höchstpreise, aktuell wird eine Einheit mit rund 37.100 Dollar gehandelt.