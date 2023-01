US-Arbeitsmarkt : Dem Dax gefallen die vielen neuen Stellen in den USA

Offenbar mit Erleichterung haben die Anleger an den Finanzmärkten am Freitagnachmittag auf die Veröffentlichung des monatlichen Berichts zum amerikanischen Arbeitsmarkt reagiert. Im Dezember 2022 kamen 223.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach 256.000 im November, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 3,5 von 3,6 Prozent im November. Die Fachwelt hatte zuvor im Durchschnitt 200.000 neu geschaffene Stellen prognostiziert. Die Spanne der Schätzungen hatte von 130.000 bis 350.000 gereicht.

Auf den überraschend robusten US-Arbeitsmarkt reagierte der deutsche Aktienmarkt mit Kursgewinnen. Der Dax, der vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts leicht im Minus gelegen hatte, drehte ins Plus. Von knapp 14.000 zum Jahresende 2022 hat der Dax sich nun in der ersten Woche des Jahres auf zeitweise mehr als 14.500 Punkte vorgearbeitet. Der Dollar, der vor allem zum japanischen Yen in dieser Woche schwach tendierte, legte nach den Arbeitsmarktzahlen zu. Auch zum Euro gewann der Dollar an Stärke. Erstmals mussten in dieser Woche weniger als 1,06 Dollar für einen Euro bezahlt werden.

Das Kalkül hinter dieser Anlegerreaktion dürfte sein: Weitere Zinserhöhungen in großem Ausmaß sind im Dollar-Raum nun wahrscheinlicher geworden. Denn der Inflationsdruck bleibt hoch. Im Jahr 2022 hatte die US-Notenbank schon mit teils seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen Riesen-Zinsschritten den Leitzins um insgesamt 4 Prozentpunkte auf nun eine Zielspanne von 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht.

Damit hatte die Fed auch den Dollar gestärkt, der gemessen am Dollar-Index zu einem Korb von Weltwährungen im vierten Quartal 2022 auf den höchsten Wert seit zehn Jahren gestiegen war. Der Euro etwa war unter die Parität zum Dollar gefallen. Seit dem vierten Quartal 2022 aber hatte sich die womöglich trügerische Hoffnung an den Finanzmärkten mehr und mehr etabliert, dass der Großteil der Zinserhöhungen mit ihren unangenehm bremsenden Wirkungen auf die Wirtschaftsleistung schon erfolgt ist.

Schließlich ist die US-Wirtschaft für das Bankhaus Metzler, das in den USA durch die Kooperation mit dem Vermögensverwalter Payden über gute Kenntnisse verfügt, in einer ungewöhnlichen Lage: Im ersten und im zweiten Quartal 2022 sei das Wirtschaftswachstum negativ gewesen, erinnern seine Analysten, gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent im Januar auf 3,5 Prozent im Juli.

Normalerweise wäre bei einem negativen Wirtschaftswachstum mit einer steigenden Zahl an Arbeitslosen zu rechnen gewesen. Doch weit gefehlt. „Die Knappheiten am US-Arbeitsmarkt sind bei etwa 10,5 Millionen offenen Stellen, historisch tiefen Arbeitslosengeldanträgen („jobless claims“) und einem erneut knackigen ADP-Beschäftigungsreport nicht zu übersehen“, hieß es von den Metzler-Analysten schon am Morgen vor Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts.

Tatsächlich zeigt der US-Arbeitsmarkt ein gespaltenes Bild. Während große Unternehmen wie Amazon und Salesforce zu Jahresbeginn 2023 Tausende Stellen strichen, baut der Mittelstand in den USA weitere Stellen auf. Das hatte schon der von Metzler angesprochene ADP-Bericht am Donnerstag gezeigt, was der Arbeitsmarktbericht am Freitag abermals bestätigte. Die Analysten der Deutschen Bank nennen deshalb den US-Arbeitsmarkt „unglaublich eng“. Wegen der vielen neuen Stellen können Bewerber hohe Einstiegsgehälter fordern und durchsetzen, was tendenziell die Inflation treibt.

Bisher haben die Anleger am Anleihemarkt nur einen Anstieg des Leitzinses auf 5 Prozent in diesem Jahr eingepreist. Doch das am ersten Mittwoch im Neuen Jahr veröffentlichte Protokoll der Notenbanksitzung vom Dezember zeigte die Entschlossenheit der Fed in der Inflationsbekämpfung. „Die US-Notenbank hat darin gezeigt, dass sie davon ausgeht, dass der Leitzins bis Ende 2023 um weitere 75 Basispunkte von aktuell 4,25 bis 4,5 Prozent auf 5 bis 5,25 Prozent angehoben wird“, sagen die Analysten von M.M.Warburg. Sie fürchten: „Hält die US-Notenbank an dieser Einschätzung fest und trifft sie ihre geldpolitischen Entscheidungen so wie angekündigt, könnte sich hieraus allerdings ein Problem für die Märkte ergeben, da diese sich mit ihren Erwartungen von der Notenbank abgekoppelt haben.“

Diese Einschätzung passt zum neuen Arbeitsmarktbericht. Trotz der vielen Zinserhöhungen ist die US-Wirtschaft, insbesondere der Arbeitsmarkt, immer noch robuster als die Fachleute prognostizieren. Das ist kurzfristig vielleicht gut für Aktien, denn die Unternehmensgewinne dürften sich trotz Rezession möglicherweise besser entwickeln als gedacht. Mittel- und langfristig aber dürfte die Fed mit weiteren Zinserhöhungen Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver machen und auch die Unternehmensgewinne insbesondere von stark mit Fremdkapital finanzierten Unternehmen belasten.