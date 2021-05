10 Prozent Zinsen und mehr : Schluss mit hohen Dispozinsen?

Aktualisiert am

Ein Vorschlag der Landes-Verbraucherminister für die Deckelung der Dispozinsen stößt auch in Berlin auf Unterstützer. Was meint die Bundesregierung dazu?

Ein Vorstoß der Landes-Verbraucherminister, die Dispozinsen für die Überziehung des Girokontos in Deutschland gesetzlich zu deckeln, stößt auch in Berlin auf Unterstützer. Insbesondere die Grünen haben angekündigt, sich im Falle einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Wahl dafür einzusetzen. Wie hoch der Zinssatz maximal sein dürfe, solle jeweils das Bundesfinanzministerium festlegen, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt der F.A.Z.: „Wir gehen davon aus, dass ein angemessener Zinssatz bei etwa 6 Prozent liegen dürfte.“ Die SPD will den Banken etwas höhere Zinssätze erlauben. Nach ihrer Vorstellung soll die Obergrenze für Dispozinsen sechs Prozentpunkte oberhalb eines schwankenden Referenzzinssatzes liegen. Dazu könne man etwa den von der Bundesbank festgestellten Basiszinssatz nehmen oder den jeweils niedrigsten Zinssatz für Ratenkredite. Die CDU-Bundestagsfraktion äußerte sich auf Anfrage nicht.

Die Bundesregierung allerdings scheint das alles eher skeptisch zu sehen. Ein Sprecher von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte, die Regierung halte gesetzliche und freiwillige Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz von Dispositionskrediten grundsätzlich für zielführender als eine Zinsdeckelung. Man habe eine solche Deckelung in den vergangenen Jahren „mehrfach geprüft“, sich aber für einen anderen Weg entschieden, und plane deshalb solche Schritte im Moment nicht.