Daytrading und Social Media : Die Börsen-Revolution von unten

Sie sind jung, sie riskieren viel, sie investieren – und sie werden immer einflussreicher. Eine neue Generation an Tradern ist in den vergangenen Jahren herangewachsen und im Netz groß geworden. Die Corona-Krise hat sie nun flügge gemacht. Während Privatanleger an den Märkten lange eine untergeordnete Rolle spielten, haben sie infolge der Corona-Börsenturbulenzen die Märkte regelrecht geflutet. Doch welche Folgen hat die Demokratisierung der Märkte, von der immer wieder gesprochen wird? Nutzen informierte und selbstbestimmte Anleger den Märkten oder führt der riskante Handel von Daytradern zu irrationalen Preisblasen am Markt?

Im ersten Halbjahr 2020 seien individuelle Investoren für nahezu ein Fünftel aller Transaktionen im amerikanischen Aktienmarkt verantwortlich gewesen. Davon geht eine Schätzung Larry Tabbs von der Research-Plattform Bloomberg Intelligence aus. Das waren rund 5 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr, und gut doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Joe Mecane von Citadel Securities, ein Market Maker für Broker, ging in einem Interview sogar davon aus, dass an einzelnen Tagen rund ein Viertel des gesamten Handelsvolumens von Privatanlegern gestammt habe.

170 Prozent mehr Nutzer

Genaue Zahlen gibt es nicht. Neo-Broker wie Etoro, Trade Republic oder Nextmarkets berichten auf Nachfrage jedoch von einem Zuwachs an Kunden oder Handelsaktivität in der Corona-Krise. 170 Prozent mehr Nutzer im Vergleich zum Vorjahr konnte etwa Etoro im ersten Halbjahr hinzugewinnen. Und auch das vom Star-Investor Peter Thiel finanzierte Fintech Trade Republic berichtet von einigen „Peaks“ der Handelsaktivität, also Spitzen, während der Pandemie. Manuel Heyden, Chef der Broker-Plattform Nextmarkets, sagt dazu, dass Kunden aufgrund der Marktturbulenzen, aber auch des immer billigeren Handels, günstig in die Märkte einsteigen konnten.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die in Amerika bei vor allem jungen Anlegern beliebte Trading-Plattform Robinhood, als sie vor einigen Jahren erstmals den kostenfreien Handel einführte. Damit hat das Unternehmen auch Branchengrößen wie den Broker Charles Schwab in Amerika gezwungen, den Handel auf nahezu Null zu drücken.

„In meinen Augen hat der Preiskampf der Broker die Hemmschwelle reduziert“, sagt Boris Strucken zum Börsen-Einstieg vieler Privatanleger. Er ist Chef der Banking-Sparte von FIS in Deutschland, einem Finanztechnologieunternehmen. Die Fintechs hätten dazu beigetragen, die Märkte für jeden Nutzer zugänglich zu machen, so Strucken. Die digitalen Angebote haben die Welt für individuelle Anleger tatsächlich revolutioniert. „Der Anleger ist selbstbestimmter geworden.“

Spekulative Trades gehören dazu

Vor 20 oder 30 Jahren habe man für den Kauf von Aktien noch sehr viel Geld gezahlt, erzählt der Deutschland-Chef von Etoro, Dennis Austinat. Mit 15 Millionen Nutzern gehört der Online-Broker mit Sitz in Israel zu den größten Handelsplattformen für Privatanleger in Europa. Damals war die Bank König, heute ist es der Kunde, so Austinat.

Da jede Investition mit Risiken verbunden sei, verfolge man eine „verantwortungsbewusste Investitionspolitik“. Dass einige Nutzer auch mal spekulative Trades ausprobieren, gehöre beim Handeln aber auch dazu. Die Nutzer würden aber ermutigt, über langfristige Strategien nachzudenken und zu verstehen, in was sie investieren und nur Beträge zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können.