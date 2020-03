Börsenauftakt : Dax wieder über 10.000 Punkten

Nach dem Bullenritt vom Dienstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch weiter fest. Der marktbreite F.A.Z.-Index legt 2,6 Prozent auf 1804 Punkte zu. Der Standardwerteindex Dax kämpfte sich wieder über die Marke von 10.000 Punkten und notierte zuletzt mit einem Plus von 3,40 Prozent auf 10.031 Punkten. Gemessen am Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief von 8255 Zählern hat sich der Index inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt.

Am Vortag war der Dax sogar um fast 11 Prozent gestiegen, was ebenso wie im amerikanischen Leitindex S&P-500 das drittgrößte Tagesplus ihrer Geschichte und das größte seit elfeinhalb Jahren war. Der Dow Jones verzeichnete sogar den höchsten Anstieg seit nicht weniger als 87 Jahren, auch wenn es insgesamt nur der fünftgrößte war.

Immer noch treibt an, dass sich in den Vereinigten Staaten Regierung und Senat auf ein Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt haben. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket im Volumen von zwei Billionen Dollar tröstet Börsianer erst mal über vieles hinweg, wie die immense Staatsverschuldung, die dies mit sich bringen wird, was die chronisch schwierigen Haushaltsberatungen in den Vereinigten Staaten künftig kaum einfacher gestalten wird.

Der Dax habe einen Boden herausgebildet, der am Vortag seinen Abschluss gefunden haben könnte, schreibt Christoph Geyer, Anlagestratege und charttechnischer Analyst der Commerzbank. Damit helle sich die Lage am Markt tatsächlich etwas auf.

Man sollte aber nicht gleich denken, dass jetzt postwendend die v-förmige Erholung kommt. Zwar hat Amerikas Präsident Trump verkündet, er sehe die amerikanische Wirtschaft ab Ostersonntag, also dem 12. April, wieder normal laufen, aber das sei optimistisch, schreibt Jasper Lawler, Leiter der Analyse beim Derivatehändler London Capital Group.

„Die Unternehmen sehen ihre Einnahmen sinken und verschuldete Unternehmen werden Schwierigkeiten bekommen, an Bargeld zu kommen, also liegen die Regierungen mit ihren wirtschaftspolitischen Entscheidungen richtig“, sagte Akira Takei, leitender Fondsmanager bei Asset Management One. „Die Frage ist nur, während diese Maßnahmen kurzfristig notwendig sind, was, wenn dies immer so weitergeht? Man kann Unternehmen, die jetzt Verluste machen, nicht unendlich lang unterstützen. Je länger sich dies hinzieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns an eine neue Normalität anpassen müssen."

Die Millionenfrage sei, wie lange der Optimismus halten werde, meint Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank. Und weist auch darauf hin, dass Stimuli abhängig machen – so wie das Notenbankgeld in der Finanzkrise: „Je größer der Stimulus, desto mehr verlangen Investoren.“

Und die Folgen der Krise sind immer noch kaum abschätzbar. Am Mittwochmorgen legte etwa in Deutschland der Hamburger Hafenlogistiker HHLA eine deutlich negative Prognose als Folge der Pandemie vor. Eine solche sei unter den gegebenen Rahmenbedingen zwar nicht verlässlich möglich, es sei aber mit einem starken Rückgang des Betriebsergebnisses zu rechnen, hieß es. Und weiter: Aufgrund der Unsicherheiten fokussiere sich HHLA auf die finanzielle Steuerung und die Sicherung der Liquidität. Aufgrund der vorhandenen Liquidität und ergriffener Maßnahmen sowie der Abschätzungen für 2020 gehe man davon aus, dass man in der Lage sein werde, „den fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen“.

Das ist nicht direkt das, was man an der Börse gerne hört. Auch Unternehmen die weniger stark betroffen sind, wie etwa Zooplus sorgen nicht unbedingt für gute Laune: Wegen der Auswirkungen der Krise auf die Logistik geht der Online-Tierfutter-Händler für 2020 von einem niedrigeren Ergebnis aus, will aber noch die Gewinnschwelle erreichen.

Und die Kursgewinne vom Dienstag verblassen im Vergleich zum brutalen Ausverkauf der vergangenen Wochen. Aber das ist nicht die Hauptsache. Der S&P-500 erlebte drei seiner 20 größten Kursgewinne und 3 seiner größten 10 Kursverluste in den vergangenen Wochen, beim Dow Jones, liegt die Sache ähnlich. So volatil war die Börse zuletzt in den Dreißiger Jahren, während der Weltwirtschaftskrise und diese Instabilität hielt lange an.

Man solle auf die Volatilität achten, meint auch Ozkardeskaya. 5 bis 10 Prozent am Tag seien negative, gleich in welche Richtung es gehe. Eine Stabilisierung in einer Spanne von 1 bis 3 Prozent sei notwendig, um das Vertrauen der Anleger kurz- bis mittelfristig wieder herzustellen. Zudem sollten Dollarkäufe abnehmen, den das wäre ein Hinweis, dass weniger Positionen aufgelöst würden und Liquidität zurück in den Markt fließe.

Er würde auch kleinere tägliche Bewegungen vorziehen, meint Neil Wilson, leitender Marktanalyst von Markets.com. Oder dass sich ein Boden herausbilde, denn den sieht er angesichts der weiter bestehenden Volatilität eben noch nicht. Und stößt in dasselbe Horn: Man müsse noch sehen, ob der Stimulus ausreiche und es nicht doch noch mal abwärts gehe.