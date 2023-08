In dieser Woche startete der Discounter Penny eine ebenso umstrittene wie aufsehenerregende Aktion: Er erhöhte die Preise für neun Produkte teils um das Doppelte, um die „wahren“ Preise inklusive Folgekosten für die Umwelt zu verlangen. Investoren sollten den umgekehrten Weg gehen und sich fragen, ob der Kauf von Anteilscheinen jetzt nicht viel zu teuer ist.

Schaut man auf das deutsche Börsenbarometer Dax, so erklomm er immer wieder neue Höchststände. Vor einem halben Jahr bei 15.500 Punkten gestartet, rutschte er Mitte März zwar noch unter die Marke von 15.500 Zählern, aber ab dann ging es nicht spektakulär, aber doch stetig nach oben. Die 16.000 Punkte eta­blierten sich als neue Untergrenze. Ende der vergangenen Woche kratzte das deutsche Börsenbarometer sogar an der 16.500-Marke.

Aufschrei und Reaktion der Märkte

Und dann kam am Mittwoch Fitch. Die kleinste der drei großen Ratingagenturen hatte es gewagt, den USA die Top-Bonität zu entziehen. Das hatte Platzhirsch Standard & Poor’s auch schon getan, aber das war vor zwölf Jahren, 2011. Der Aufschrei in der größten deutschen Volkswirtschaft war groß. US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Abstufung als „fehlerhaft“ und „völlig ungerechtfertigt“ kritisiert. „Die Entscheidung von Fitch ist rätselhaft angesichts der wirtschaftlichen Stärke, die wir in den Vereinigten Staaten sehen“, zitieren Medien Yellen. Zudem wurde Fitch unterstellt, die Abstufung von „AAA“ auf „AA+“ auf Basis veralteter Daten getroffen zu haben.

Am Markt kam das Urteil der Bonitätswächter über die größte Volkswirtschaft der Welt trotzdem nicht gut an. Der Dow Jones Industrial verlor nach der Entscheidung zwar nur 1 Prozent, der breiter angelegte S&P 500-Index gab aber schon 1,4 Prozent, und der technologielastige Nasdaq-100 sank gar über 2 Prozent.

Die Zeichen stehen auf Gewinnmitnahmen. Dem kann sich auch der deutsche Markt nicht entziehen. Während die Börsianer in der vergangenen Woche in Reaktion auf die Notenbanksitzungen vor allem in den USA vermehrt auf ein Ende der dortigen Leitzinserhöhungen und ein sogenanntes Soft Landing der Wirtschaft setzten, wurden sie durch die Fitch-Entscheidung auf dem falschen Fuß erwischt, schreibt Joachim Goldberg in seiner Kolumne für die Börse Frankfurt.

So setzten die Börsen ihren Korrekturmodus fort. Beim Dax wurde es auch nichts mehr mit den 16.000 Punkten. Der Wochenverlust liegt bei über 3 Prozent.