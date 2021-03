Dax und S&P 500 : Die unheimlichen Börsenrekorde

Der Dax hat in der vergangenen Woche so viele Rekorde erzielt, dass selbst Statistiker mit dem Zählen kaum nachgekommen sein dürften. Deutschlands bekanntester Aktienindex erreichte einen Höchstwert nach dem anderen, bei rund 14.500 Punkten notiert er mittlerweile, am Dienstag schaffte er es sogar zum ersten Mal kurz über die Marke von 14.600 Punkten. Wer hätte das vor einem Jahr für möglich gehalten?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Damals hatte das Coronavirus die Börsen dieser Welt gerade mit voller Wucht befallen. Am 9. März 2020 legte der Dax einen Absturz hin, wie es die Anleger zuletzt am 11. September 2001 erlebt hatten, dem Tag des Attentats auf das World Trade Center in New York. Fast acht Prozent betrug der Rückschlag an diesem Märztag im vorigen Jahr, drei Tage später verlor der Dax noch einmal unglaubliche zwölf Prozent. Innerhalb von wenigen Wochen war das deutsche Börsenbarometer damit von rund 13.000 Punkten auf knapp 9000 Punkte gefallen.