Dax und Euro-Stoxx : Börse kämpft um Stabilisierung

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag die Stabilisierung fortgesetzt. Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um mehr als 6 Prozent auf über 9150 Punkte. Am Donnerstag hatte er bereits um zwei Prozent zugelegt. „Von einer Erholung zu sprechen, wäre verfrüht. Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen“, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Haben die billionenschweren Konjunkturhilfen von Notenbanken und Regierungen Anlegern Mut gemacht oder handelt es sich nur um eine kurze Erholung, weil Investoren sich wegen des heutigen Verfallstags mit Wertpapieren eindecken müssen, um Verpflichtungen aus Termin- und Optionsgeschäften zu erfüllen?

Nach Ansicht des Analysten Christian Henke vom Brokerhaus IG könnte es sich nur um ein weiteres kurzes Strohfeuer handeln. „Der Nutzen der jüngsten geldpolitischen drastischen Maßnahmen in den USA und der Eurozone wird kontrovers diskutiert“, sagte Henke.

Spannend wird sein, ob sich der deutsche Leitindex nachhaltiger stabilisieren kann. In dem nun bereits vier Wochen währenden Corona-Crash, in dem der Dax bis zum Donnerstag fast 5000 Punkte oder knapp 37 Prozent eingebüßt hat, war es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gekommen. Diese kamen dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften schnell wieder unter die Räder.

Der MDax stieg am Freitag um fünf Prozent auf 19 492 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um mehr als fünf Prozent zu.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Osram mit einem Kursplus von 21 Prozent. Der österreichische Sensor-Spezialist hält trotz des rapiden Kursverfalls seiner Aktien an der geplanten 1,65 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des deutschen Lichtkonzerns fest. Die in Zürich notierten AMS-Titel gewannen 2,3 Prozent.