Aktienanlage : Der Dax startet mit Gewinnen ins neue Jahr – was Profis jetzt erwarten

Nach den hohen Verlusten am Aktien- und vor allem am Anleihenmarkt im Jahr 2022 stecken Börsenprofis die wahrscheinliche Handelspanne des Dax für 2023 ab. Dabei kommen sie zu einem mutigen Ziel.

Der Dax ist am Montag mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent in das Jahr 2023 gestartet. Mit einem Punktestand von 13.990 und schnell Werten von etwas mehr als 14.000 Punkten knüpfte der Aktienindex in den ersten Handelsminuten des Jahres 2023 an das Jahr 2022 an, das er mit 13.923 Punkten beendet hatte und ihm Verluste von 12 Prozent eingebracht hat. Der wahre Crash aber fand nach vielen Jahren der Niedrigzinsen und wegen der nun erfolgten scharfen Zinswende am Anleihenmarkt statt.

Viele Börsianer gehen nun mit der Hoffnung in das neue Jahr, dass es trotz wahrscheinlich weiter steigenden Zinsen selten zwei schlechte Aktienjahre nacheinander gab. Die wichtigsten Börsen in Tokio, Hongkong, London und New York blieben wegen Feiertagen am Montag noch geschlossen. Daher erhielt der deutsche Aktienmarkt wenig Impulse von außen.

Was die Markttechnik verrät

Der Internationale Währungsfonds wies darauf hin, dass ein Drittel der Welt 2023 und die Hälfte der EU-Staaten in eine Rezession geraten dürften. Der Deutsche Bankenverband mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing als Präsident rechnet mit einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft um 1 Prozent. Gleichwohl blieben die wenigen Gewinner unter den Dax-Aktien im Jahr 2022, zu denen allen voran Beiersdorf, Munich Re und RWE gehörten, auch zu Jahresanfang 2023 zu den Favoriten der Anleger.

Auch technische Analysten, die sich weniger an Rezessionsängsten und Unternehmensgewinnen abarbeiten, sondern sich auf die Verfassung am Aktien- und Anleihenmarkt fokussieren, finden positive Signale für steigende Kurse oder zumindest für eine Marktberuhigung. Jörg Scherer, der für HSBC Deutschland die technische Analyse leitet, hält es für wahrscheinlich, dass an der Deutschen Börse das Aktienjahr 2023 besser wird als sein Vorgänger. Und die technischen Analysten von M.M. Warburg rechnen mit einer Beruhigung am Anleihenmarkt, der in den vergangenen zehn Monaten in den Vereinigten Staaten den stärksten Anstieg der Renditen für zehn Jahre laufende Staatsanleihen (Treasuries) in der Geschichte überhaupt von 1,4 auf 4,4 Prozent zu verkraften hatte.

Auch die Rendite für Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit ist 2022 aus ihrem sogar bis 1990 zurückzuverfolgenden Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Fonds, die wie etwa der DWS Eurorenta in europäische Staatsanleihen investieren, brockten ihren Anlegern 2022 Verluste von heftigen 19 Prozent ein. Der Wert der Fondsanteile wurde auf das Jahr 2014 zurückgeworfen. Mit anderen Worten: Wer in den vergangenen neun Jahren in eigentlich als risikoarm geltende europäische Staatsanleihen investiert hat, fuhr Verluste ein, oft sogar sehr hohe, wie man sie eigentlich nur ab und zu von Aktien kennt.

Am deutschen Aktienmarkt erwarten technische Analysten nun 2023 Besserung. Eines ihrer Argumente: Seit dem September-Tief bei 11.975 Punkten hat sich der Dax im Oktober und November markant auf zeitweise mehr als 14.500 Punkte erholt. Trotz des Rücksetzers im Dezember und dem Jahresschluss unter 14.000 Punkten blieb der Dax souverän über seinem handelsgewichteten 200-Tage-Durchschnittskurs, dem einige technische Analysten für die Trendbestimmung hohe Bedeutung beimessen. Auch konnte der Dax den Abwärtstrend, der sich als fallende Gerade vom 2022er Jahreshoch im Januar von rund 16.270 Punkten mit einem Auflagepunkt auf dem Juni-Hoch bei rund 14.600 Punkte in ein Dax-Kursbild zeichnen lässt, zur Seite verlassen.