Börse am Donnerstag : Nachrichten aus China bringen SAP und BASF in Bewegung

Der Dax hat am Donnerstag die Marke von 15.700 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex reagierte damit auf starke chinesische Exportdaten für den Monat März. Technologieaktien dagegen waren nicht gefragt, was auch mit Nachrichten aus China zusammenhängen dürfte.

So will sich offenbar der japanische Technologieinvestor Softbank von seinen Anteilen an der B2B-Handelsplattform Alibaba trennen. Inwiefern dies freiwillig oder auf Druck chinesischer Behörden passiert, ist Gegenstand von Spekulationen. Der Wert der Alibaba-Aktien sank am Donnerstag in Hongkong um 5 Prozent. Im Dax war der Softwarehersteller SAP größter Tagesverlierer.

Der deutsche Leitindex lag nach einer guten Stunde Handel am Donnerstag 0,1 Prozent höher auf 15.710 Punkten. Der Pharmawert Merck KGaA holte einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Die Aktie von Beiersdorf stieg am Tag der Hauptversammlung überdurchschnittlich. BASF dagegen zeigte sich unauffällig, obwohl der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte, er habe im ersten Quartal 2023 mehr Gewinn gemacht als erwartet. Der geringer als befürchtet ausgefallene Gewinnrückgang hängt offenbar auch mit der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der Pandemie zusammen. BASF ist stark in China engagiert.

Die Erleichterung über eine sich abkühlende Inflation hatte den Dax am Mittwoch kurz auf das neue Jahreshoch von 15.819 Punkten getrieben. In Frankreich stieg der Aktienindex CAC-40 sogar auf einen neuen absoluten Rekordwert und steht nun 13 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Dax dagegen ist von seinem Allzeithoch, das er im vierten Quartal 2021 mit gut 16.270 Punkten aufstellte, noch rund 3 Prozent entfernt, hat seit einem Jahr aber immerhin 10 Prozent zugelegt und das höchste Niveau seit Januar 2022 erreicht. Rund vier Wochen später begann der russische Angriff auf die Ukraine.

Seither sind die Finanzmärkte in eine neue Phase galoppierender Inflation und steigender Zinsen eingetreten. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist die Jahresinflationsrate in den USA nun im März von zuvor 6 Prozent auf 5 Prozent gesunken. Der Dax konnte aber sein Jahreshoch im Handelsverlauf nicht halten und ging am Mittwoch nur noch mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent und 15.704 Punkten aus dem Handel. Das lag auch an der unklaren weiteren Ausrichtung der Geldpolitik der Notenbanken.

Nachdem die amerikanische Notenbank Fed die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung veröffentlichte, gaben in den USA die wichtigen Aktienindizes trotz der Erleichterung über die abnehmende Inflation sogar nach. Demnach machten sich bei der Sitzung im März einige US-Währungshüter dermaßen große Sorgen um den nach dem Kollaps der Regionalbanken Silicon Valley und Signature Bank geschwächten Bankensektor, dass sie eine Pause bei den Zinserhöhungen in Erwägung zogen, bevor sie dann doch der Anhebung um 25 Basispunkte im vergangenen Monat zustimmten.