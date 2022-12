Deutliche Kursverluste : Märkte enttäuscht nach Zinserhöhungen

Bleibt bei ihrer strengen Haltung: EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt Bild: EPA

An den Kapitalmärkten herrschte nach den Zinssitzungen der amerikanischen Federal Reserve am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank von England und der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag Tristesse. Insbesondere die gesunkene November-Inflationsrate in Amerika auf 7,1 Prozent (nach 9,1 Prozent im Juni) hatte die Erwartung geweckt, dass die Notenbanken ein Signal geben könnten, wann ihre Zinserhöhungen ein Ende finden könnten angesichts der zuletzt deutlich gesunkenen Rohstoffpreise.

Solche Signale blieben jedoch aus und der Dax rutschte am Nachmittag um 3 Prozent ab und kämpfte mit der Marke von 14.000 Punkten. Zinssensible Werte wie Zalando sackten um 7 Prozent ab. Der Euro Stoxx 50 verlor noch etwas stärker, der Dow Jones gab an der Wall Street im frühen Handel rund 2 Prozent nach.

Die Ankündigung der EZB, von März an ihre Anleihebestände abzubauen, sorgte für Kursverluste am Anleihemarkt. Dadurch stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um 0,15 Prozentpunkte auf 2,09 Prozent und die der zweijährigen um 0,26 Prozentpunkte auf 2,37 Prozent. Da fällig werdende Anleihen nicht mehr ersetzt werden, wird die EZB dem Markt Liquidität entziehen. Damit verstärkt sie ihre inzwischen ohnehin schon straffere Geldpolitik.

„Mindestens zwei weitere Zinserhöhungen“

Die EZB erhöhte wie erwartet ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,5 Prozent. Sorgen machte vielen Börsianern aber die begleitende Erklärung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Demnach müssten die Zinsen weiter „signifikant“ steigen, um die Inflationsraten wieder in die Nähe der angestrebten 2 Prozent zu bringen. „Damit dürften wenigstens zwei weitere Zinserhöhungen um je 50 Basispunkte gemeint sein, eher mehr“, analysierte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Vor allem der Zinsausblick dürfte dem einen oder anderen Marktteilnehmer Unwohlsein bereiten.“

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka, dämpft die Erwartungen, dass sich an der Haltung bald etwas ändern könnte: „Die Zinserhöhungen müssen noch ein gutes Stück weitergehen. Zwar befindet sich die Inflationsrate in den kommenden Monaten auf dem Rückzug. Aber Spekulationen über Lockerungen sind verfrüht. Erst wenn sich die Inflation wieder in allen Teilbereichen auf 2 Prozent hinbewegt, kann über Zinssenkungen nachgedacht werden.“

Auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve hatte am Mittwoch Abend den Leitzins wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Hier machten die Projektionen der Währungshüter den Märkten Sorgen, da sie weitere Zinsanhebungen erwarten lassen und keine Zinssenkung in 2023. Das hatte schon am Donnerstagmorgen vor der EZB-Sitzung die Stimmung an den Börsen getrübt, die stets auf niedrige Zinsen als Wachstumsstimulierung hoffen. „Eine Normalisierung der Geldpolitik zeichnet sich erst für 2024 und darüber hinaus ab“, sagte Christian Scherrmann, US-Volkswirt der Fondsgesellschaft DWS. „Dies geschieht jedoch sehr allmählich, die Mitglieder des Offenmarktausschusses beabsichtigen, die Zinssätze in 2024 auf 4,1 Prozent und in 2025 auf 3,1 Prozent zu senken.“

Aus den Äußerungen des Fed-Präsidenten Jerome Powell gehe hervor, dass die Zentralbanker noch nicht davon überzeugt seien, dass sich die Inflation schon auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befindet. Elliot Hentov von State Street Global Advisors sagte: „Die Inflationszahlen mögen zwar sinken, aber die Märkte machen der Fed das Leben schwer, indem sie die finanziellen Bedingungen zu viel und zu schnell lockern“. Der breit gefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 sei seit der letzten Sitzung der Fed um fast 10 Prozent gestiegen. „Dies zwingt die Fed zu einem Spagat zwischen der Anerkennung rückläufiger Inflationstendenzen und dem Signal, dass die Geldpolitik noch länger straff bleiben muss“, sagte Hentov.

Für Anleger heiße das, dass an den Finanzmärkten weiterhin volatile Zeiten bevorstünden, sagte Michael Heise, der Chefvolkswirt von HD Trust. „Ein Ende der Zinssteigerungen wird die Fed wohl erst dann in Aussicht stellen, wenn weitere Monate mit rückläufiger Inflation beobachtet werden und die Lohnsteigerungen an Dynamik verlieren.“