Dax stark im Minus : Gamestop-Turbulenzen und Corona belasten die Börse

Aktualisiert am

Die Aktienmärkte starten mit Verlusten. Der Kampf zwischen Privatanlegern und Hedgefonds an der Wall Street lässt Investoren zittern. Doch gibt es auch Lichtblicke.

Blick in den recht leeren Börsensaal in Frankfurt Bild: Reuters

Aus Furcht vor den langfristigen Folgen der Kursturbulenzen rund um den amerikanischen Videospielehändler Gamestop ziehen sich Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Die Gefahren für das Finanzsystem ließen sich bislang nur schwer abschätzen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Dax fiel zur Eröffnung um 1,4 Prozent auf 13.469 Punkte.

Corona-Sorgen trieben Investoren ebenfalls weiter um, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. „Fehlender Impfstoff, Virusmutationen – der Weg aus der Pandemie bleibt wahrlich holprig.“

Aber es gibt auch Lichtblicke. So stand bei den Unternehmen Daimler im Rampenlicht: Die Geschäftszahlen des Autobauers hätten durch die Bank die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Die Titel des Autobauers konnten sich dem allgemeinen Abwärtstrend aber nicht komplett entziehen und notierten knapp im Minus.

SAP hielt sich als einziger Dax-Wert knapp im Plus. Das Software-Haus kündigte nach dem erfolgreichen Börsengang der Tochter Qualtrics in den Vereinigten Staaten eine Dividendenerhöhung an.

Auch in Asien gingen Anleger angesichts der Gamestop-Turbulenzen auf Nummer sicher und machten Kasse. Außerdem bereiteten ihnen die schleppenden Coronavirus-Massenimpfungen und das Wiederaufflackern der Pandemie in Ländern wie China Sorgen.

Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um knapp zwei Prozent auf 27.663 Punkte. Die Börse Schanghai büßte 0,6 Prozent auf 3485 Zähler ein. „Die Nerven liegen blank“, sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone.

Die Angriffe von Kleinanlegern auf Hedgefonds könnten bislang nicht absehbare Folgen für den gesamten Finanzmarkt haben. Die Verunsicherung der Investoren überschattete die starken Geschäftszahlen zahlreicher Firmen. So rutschten die Aktien Advantest und Tokyo Electron um zwei beziehungsweise fünf Prozent ab, obwohl beide Firmen ihre Geschäftsziele angehoben hatten.