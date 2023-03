Der Dax hat am Montag seine Verluste aus der vergangenen Woche ausgeweitet. Der Bankensektor bereitet den Anlegern nach wie vor Sorgen. Es würden derzeit die möglichen Folgewirkungen des Kollapses der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA abgewogen, erklärte ein Börsianer. Am Vormittag gab der deutsche Leitindex um bis zu 3,3 Prozent auf 14.914 Punkte nach. Danach erholte sich der Dax etwas und lag zuletzt wieder über 15.000 Punkten. Der M-Dax verlor 3,0 Prozent auf 27.171 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,7 Prozent auf 4117 Zähler.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank gab um weitere 7,0 Prozent nach, nachdem er am Freitag schon gut 7 Prozent eingebüßt hatte. Die Titel der Commerzbank stürzten um 11,8 Prozent ab nach einem Minus von 2,6 Prozent am Freitag. Die Aktien der Banken standen europaweit unter Druck, der Stoxx-Bankenindex brach um 8 Prozent ein. In Zürich fielen die Titel der krisengeplagten Credit Suisse um 8,7 Prozent auf ein neues Rekordtief von 2,28 Franken. Die Anteile der UBS fielen um 3,5 Prozent. der Bankenindex sackte 3,9 Prozent ab.

Bafin ordnet Moratorium an

Die Sicherung aller Einlagen durch die US-Behörden, nachdem die taumelnde amerikanische Start-Up-Finanzierungsbank SVB und die New Yorker Signature Bank geschlossen werden mussten, hat an den Börsen noch nicht für die erhoffte Beruhigung gesorgt. „Sie zeigt aber auch, wie ernst die US-Notenbank Fed, der Sicherungsfonds FDIC und das Finanzministerium den Fall nehmen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. „Die große und entscheidende Frage ist jetzt, wie viele Banken folgen werden.“

Schon vor dem Wochenende war die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte SVB nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin ordnete am Montag ein Moratorium über die deutsche Zweigniederlassung der SVB in Frankfurt an. Die Aufseher begründeten die Entscheidung mit „der bestehenden Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern". Die Silicon Valley Bank in Frankfurt ist Bankpartner von deutschen Firmen, wie Hellofresh und Lilium.

Bei den Bafin-Maßnahmen geht es um ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot. Zudem muss die deutsche SVB die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft schließen. Die Bafin sieht jedoch keine Bedrohung durch die Notlage der SVB für die Finanzstabilität. Die Bilanzsumme der Zweigstelle in Frankfurt habe Ende 2022 bei 789,2 Millionen Euro gelegen. Trotzdem wird am Montag auch der Finanzkrisenstab der Bundesbank über mögliche Auswirkungen des SVB-Kollaps beraten. Das Gremium komme zusammen, um die Situation zu analysieren und die möglichen Folgen für die deutsche Finanzbranche und die Finanzmärkte zu erörtern, sagte ein Bundesbank-Sprecher auf Anfrage.

Zweifel an Zinserhöhungen der Notenbank Fed

Am Wochenende hatten das amerikanische Finanzministerium, die US-Notenbank Fed und die amerikanische Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die US-Notenbank Fed legte auch ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Die Ökonomen der US-Bank Goldman Sachs unter Leitung von Jan Hatzius erwarten zudem, dass die jüngsten Vorfälle im US-Bankensystem die Fed dazu veranlassen dürfte, ihren geldpolitischen Straffungszyklus nächste Woche zu unterbrechen. Sie verwiesen zudem auch auf die Unsicherheit über weitere Zinsschritte in den kommenden Monaten. Sorgen um das US-Banksystem haben auch die japanischen Börsen am Montag ins Minus gedrückt. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index schloss 1,1 Prozent tiefer bei 27.833 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent auf 2001 Zähler.

Die Sicherung aller Einlagen durch die US-Notenbank Fed, den Sicherungsfonds FDIC und das Finanzministerium sollte die Anleger allerdings langfristig stabilisieren, sagten Analysten. „Die Aktien werden wahrscheinlich bis Dienstag wieder auf das vorherige Niveau zurückkehren“, sagte Stratege Kazuo Kamitani von der japanischen Investmentbank Nomura.