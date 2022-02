Ukraine-Krise : Dax fällt nach russischer Eskalation

Die Zuspitzung der Ukraine-Krise lastet weiterhin schwer auf den Aktienmärkten. Der Dax eröffnete am Dienstagvormittag um 1,8 Prozent auf 14.438 Punkten schwächer. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex am Montag schon um 2,1 Prozent auf 14.731 Punkte und damit auf den niedrigsten Schlusskurs seit rund elf Monaten gefallen. „Die politische Situation ist riskant wie lange nicht“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Entscheidend wird seiner Ansicht nach jetzt sein, ob der Westen die Schritte Russlands zur Anerkennung der abtrünnigen Gebiete als Invasion betrachtet oder nicht.

Unter den Einzelwerten führten die Verliererliste im Dax die Titel des Gesundheitskonzerns Fresenius mit einem Minus von fast 7 Prozent an. Die Zahlen waren schlechter als die Erwartungen ausgefallen. Die Furcht vor Sanktionen und Lieferausfällen lässt den Ölpreis weiter steigen. Brent-Öl aus der Nordsee verteuert sich am Dienstagmorgen um 3,8 Prozent auf 99,00 Dollar pro Barrel (159 Liter). Das ist der höchste Stand seit September 2014.

Der russische Rubel sinkt im Devisenhandel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit mehr als 15 Monaten. Im Gegenzug steigt der Dollar auf bis zu 80,58 Rubel. Im Handelsverlauf dämmt die russische Landeswährung ihre Verluste wieder etwas ein. „Mit der Anerkennung der beiden von der Ukraine abtrünnigen Volksrepubliken durch Russlands Präsident Wladimir Putin und mit seiner Ankündigung, reguläre russische Truppen dorthin zu entsenden, hat der russische Machthaber die niedrigste Eskalationsstufe gewählt, die möglich war", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Die Verschärfung des Ukraine-Konflikts schickte die Aktienmärkte in Asien am Dienstag auf Talfahrt. Eine militärische Intervention ist nach Ansicht von Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom von UBP, nun sehr viel näher gerückt, was die Stimmung an den Märkten deutlich verschlechtern werde. Die kurzfristige Volatilität an den Märkten sei sowohl durch geopolitische Faktoren als auch durch die US-Notenbank „unerbittlich“. Die Folgen seien höhere Ölpreise, ein Ausverkauf von Aktien und eine Flucht in sichere Anlagen.

In Tokio ging der Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von 1,71 Prozent auf 26.450 Punkten aus dem Handel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland verlor 1,3 Prozent auf 4574 Punkte. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um 2,9 Prozent auf 23 465 Punkte bergab.