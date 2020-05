Hoffnung auf Normalität : Dax erobert Marke von 11.000 Punkten zurück

Der Leitindex Dax ist am Montag mit einem kräftigen Plus von 5,2 Prozent mit etwas mehr als 11.000 Punkten aus dem Handel gegangen. Es ist das erste Mal seit drei Wochen, dass der Dax wieder über dieser Marke schließt. Zu den größten Dax-Gewinnern zählten der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines, der ansonsten stark unter der Krise der Luftfahrt gelitten hat sowie der Autobauer Daimler. Auch der Kurs des wegen Zweifeln an seinen Bilanzen ins Visier von Leerverkäufern geratenen Zahlungsdienstleisters Wirecard schloss mit einem Plus von mehr als 8 Prozent.

Der bis zum frühen Nachmittag auf ein 7-Jahres-Hoch gekletterte Goldpreis dagegen gab seine Gewinne bis zum Abend wieder ab, nachdem die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus auch die amerikanischen Börsen stark beflügelt hatte.

Gold ist in den vergangenen Wochen für Anleger immer attraktiver geworden, weil die Zinsen für lange Zeit weiter niedrig erwartet werden, und weil Unternehmen ihre Gewinnausschüttungen absagen oder stark reduzieren. Dadurch verliert der Nachteil von Gold an Bedeutung, keine Zinsen oder Dividenden abzuwerfen.

Das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna konnte einen ersten Zwischenerfolg beim Test eines Corona-Impfstoffs verzeichnen. Der Aktienkurs von Moderna stieg daraufhin um rund 30 Prozent auf ein Rekordhoch von 87 Dollar.

Angesichts der Hoffnungen auf eine schrittweise Normalisierung nach der Corona-Krise ist auch der Ölpreis wieder über die Marke von 30 Dollar geklettert. Das lag aber nicht allein an steigender Nachfrage durch das Ende von Mobilitätseinschränkungen. Auch eine Verknappung des Angebots durch die Ölförderländer hat dazu beigetragen, dass sich der Preis für den wichtigen Rohstoff nach dem Ölpreiseinbruch im April erholt.