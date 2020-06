Index-Zusammenstellung : Dax enthält nicht die wertvollsten deutschen Unternehmen

Aktualisiert am

Die Dax-Tafel in Frankfurt: Nicht zwingend sind die Unternehmen im wichtigen deutschen Aktienindex auch die größten. Bild: Wolfgang Eilmes

Es ist oft davon die Rede, der Dax enthalte die 30 wertvollsten deutschen Unternehmen. Das ist falsch. Wer weiß schon, was Bosch und Bertelsmann wert sind? Manchmal heißt es daher auch, er enthalte die 30 wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Das ist auch falsch. Ein Blick an die Börse zeigt das ganz schnell. Da wäre zum Beispiel Covestro. Aktueller Börsenwert des Leverkusener Spezialchemiekonzerns: 6,7 Milliarden Euro.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Was machen die im Dax? Sie liegen auf der Liste der börsennotierten Unternehmen auf Platz 57. Oder MTU? Der Flugzeug-Triebwerkehersteller liegt auf Platz 44. Den krassesten Fall dürfte die Börse am 22. Juni korrigieren. Die Lufthansa ist mit einem Börsenwert von gerade mal 4,8 Milliarden Euro noch im Dax. Rang 68. Trotz Staatshilfe. Die Lufthansa muss wohl ihren Platz für die Deutsche Wohnen räumen. Ginge es aber streng nach Börsenwert, müssten neben der Lufthansa noch Covestro, MTU, Heidelberger Cement, Wirecard und die Deutsche Bank den Index verlassen.

Bei der Deutschen Bank ist die Sache knapp. Sie lag am Donnerstag nur hauchdünn auf Rang 31 hinter dem Lieferdienst Delivery Hero. Andere Fälle sind klarer. Zum Beispiel müsste Sartorius längst dazu gehören. Das Göttinger Labortechnikunternehmen kommt auf 22 Milliarden Euro Börsenwert und übertrifft damit die Dax-Konzerne Covestro und MTU zusammen. Auch Hannover Rück müsste in den Dax und Airbus. Doch die Deutsche Börse hat ihre eigenen Regeln. Der Handelumsatz der Aktien in Frankfurt muss hoch genug sein. Und mit einem „Free-Float-Faktor“ errechnet sie ihren eigenen Dax-relevanten Börsenwert. Diesen Faktor erfährt nur, wer viel Geld dafür zahlt. Sonst könnte ja jeder den Dax nachbauen.