Börsenwoche : Die Unsicherheit an den Märkten nimmt wieder zu

Der Börsianer ist ein scheues Reh. Er mag keine Veränderungen, keine Unsicherheit, und zieht sich dann lieber wieder zurück in vertraute Gefilde – und das sind dann nicht die Aktienmärkte. Diese Woche hat es wieder einigen Anlass dazu gegeben, sich ins Dickicht zurückzuschlagen. Da wären zum einen schlechte Vorgaben aus China. Dort stottert der Wirtschaftsmotor. Das Land präsentierte überraschend schwache Wirtschaftsdaten. Sowohl die Kauffreude der Verbraucher als auch die Industrieproduktion nahmen im Juli messbar ab. Das liegt wohl immer noch an den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Nun rechnen Investoren mit einem globalen Abflauen der Wachstumsdynamik. Analysten der HSBC sehen besonders asiatische Volkswirtschaften im Fokus, wo sich wegen der hochansteckenden Delta-Variante das Virus immer weiter ausbreitet. Auch die amerikanische Geldpolitik sorgt für Verunsicherung. Nach den jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokollen gehen die Anleger davon aus, dass die amerikanische Notenbank Fed schneller handeln könnte als gedacht. Dann könnten die konjunkturstützenden Anleihekäufe zeitnah reduziert werden, weil sich der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten weiter erholt.

Dieser Schritt könnte dann bereits auf ihrer nächsten Zinssitzung am 21. und 22. September bekannt gegeben werden. Auch deswegen kletterte der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, nach den Fed-Protokollen zeitweise auf den höchsten Stand seit November. Auch die Lage in Afghanistan sorgt nicht gerade für mehr Sicherheit. Zwar spielt sich dort gerade eine humanitäre Katastrophe ab, aber diese hat, so zynisch es auch ist, keine Bedeutung für die Weltwirtschaft. Nichtsdestotrotz ist damit eine Unsicherheit mehr auf dem Parkett.

Wie nervös die Anleger sind, kann man sogar ganz rational messen. Für den Dax gibt es dazu den sogenannten V-Dax New. Dieser drückt die erwartbare Schwankungsbreite des Dax aus. Zur Berechnung werden Optionspreise herangezogen. Und der V-Dax New ist in dieser Woche stark gestiegen: Während er Ende vergangener Woche bei ungefähr 16 Punkten lag, stieg er bis zum Freitagnachmittag auf rund 23 Punkte – ein Plus von etwa 40 Prozent.

In diesem Umfeld steht für diese Woche für den Dax damit ein Wochenminus von rund 1,5 Prozent zu Buche auf 15.716 Punkten. Die kürzlich übersprungene Marke von 16.000 Punkten ist damit noch in Reichweite.