Es war eine Aussage, die ein gewisses Beben auslöste, als Daniel Riedl Ende Januar in einem Interview sagte: Der Wohnungskonzern Vonovia stoppe seine neuen Bauprojekte, die er sich für das Jahr 2023 vorgenommen habe. Das würde vor allem Planungen in Berlin und Dresden betreffen. „Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubau-Projekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen“, sagte der Vonovia-Vorstand der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Während der Markt zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich schon nach vorne blickte, hat der Dax-Konzern diesen radikalen Schritt unternommen, um auf die schwierige Marktsituation zu reagieren. Um die Kosten von 5000 Euro je Quadratmeter zu refinanzieren, müsste Vonovia in der Kaltmiete „eher in Richtung 20 Euro gehen“ und dies bei Objekten, die früher 12 Euro Kaltmiete je Quadratmeter gekostet hätten, so Riedl. Allerdings seien diese Mieten in weiten Teilen Deutschlands „völlig unrealistisch“. Um den Bedarf von 700.000 Wohnungen zu decken, seien auch Mieten von acht oder neun Euro erforderlich, so der Vorstand weiter